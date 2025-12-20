Çocuk ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

İSTANBUL

• ATÖLYE

İBB Kültür AŞ. tarafından, Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde hafta sonlarına özel düzenlenen aktivitelerle çocuklar keyifli vakit geçirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ çatısı altında faaliyet gösteren Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Derneği (ESVİD) iş birliğiyle hazırlanan etkinlik programı, edebiyattan bilime uzanan içerikleriyle çocuklara zengin bir öğrenme alanı oluşturuyor.

Çocukların merak duygusunu besleyen, düşünmeyi teşvik eden ve keşfetmeyi merkeze alan atölyeler, aralık ayını onlar için dopdolu ve ilham verici bir öğrenme yolculuğuna dönüştürüyor. 21 Aralık saat 13.00’te Foldscope Çocuk Etkinliği, 21 Aralık saat 15.00’de Foldscope Aile Etkinliği yer alıyor. Ücretsiz olan etkinliklere katılım için müze bileti ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt gerekiyor.

• TİYATRO

Sözcük Dükkânı 20 Aralık saat 13.00’te. Sözlerin Ülkesi’nde geçen bu hikâye, Sarıyer Belediye Tiyatrosu Oyuncuları Abdullah Alparslan, Ekin Gündü, Füsun Öksüz, Mahsul Yaşa, Özden Işıltan'ın yazdığı, Abdullah Alparslan'ın yönettiği Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM)’nde sahneleniyor. Ücretsiz oyun için rezervasyon yaptırılması gerekiyor. Sözcük Fabrikası'nda üretilen sözcükler, Dustin’in Sözcük Dükkânı’nda satılır ve insanlar bu şekilde konuşur. Parası olan çok sözcük alır çok konuşur, olmayan her sözcüğü alamaz, çok da konuşamaz.