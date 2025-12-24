Çocuk ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

İSTANBUL

TİYATRO

(5 yaş ve üzeri)

Bir Bilmecem Var Çocuklar - Eti Çocuk Tiyatrosu

Oyun, Defne ve annesi Derya’yı Mucit Dede’nin evinde başlayan keşif ve yaratıcılık dolu bir seyahate çıkarırken, kuşaklar arası bağları, doğru kullanıldığında, internetin potansiyelini bir keşif gezisi aracılığıyla bilmece ve gizemleri çözme heyecanını iç içe geçiriyor. Aras ve Tesi’nin de hikâyeye katılmasıyla aile, arkadaşlık, dostluk bağlarının yanı sıra, akran ve siber zorbalık gibi günümüz sorunlarını da ele alarak çocuklara pozitif olmanın değerini öğretiyor. Defne ve arkadaşları keşif gezisinde gerçek hazinenin dostluk, mutluluk ve fark yaratma gücünde olduğunu anlıyorlar. Oyun, birlik ve özgüvenin önemi hakkında derin bir mesajla doruğa ulaşırken, genç izleyicilerin dijital kanalları için içerik ve kalplerinde keşif sevinciyle dolu olmasını vurgulayıp, internetin amaç değil araç olduğunu anlatıyor. Oyun 27 ve 28 Aralık Pazar Saat 12.00 ve 14.00'te 4 temsil olarak Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde.

KİTAP

Astropanda (7-9 yaş)

Melis Avcı ve Bülent Avcı tarafından kaleme alınan, Linda Nihan Lafcı’nın resimlediği Astropanda, Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları’ndan 6. baskısıyla yeniden okurlarla buluşuyor. Astrobot... İşte orada, kutunun içinde, çelik uzay kanatları açılmış, koruyucu cam başlığı ve roket kollarıyla duruyordu, devasa bir robottu. Ahmet, bu oyuncağı çok istiyordu. Ne yapıp edip Astrobot’u babasına aldırmalıydı ama onu almakla bitmiyordu ki! Galaksi halısı, uzay gemisi çadırı ve astronot kıyafetleri de gerekiyordu... Bunu öğrenen babasının, Ahmet’e bir önerisi vardı. Ahmet, bu oyuncakla neler yapabileceğini düşünecek, hayal kuracak ve hâlâ oynamak istiyorsa bir hafta sonra babasıyla Astrobot’u alacaklardı. Bu arada eski bir dostuyla çok eğlenmiş, annesiyle çok güzel zaman geçirmiş ve yeni bir arkadaş edinmişti: Astropanda!