Çocuk Ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

ÜNİVERSİTELİLERİN ‘DEVAM EDECEK’ ADLI SERGİSİ AÇILDI

Sergi: 16 yaş ve üzeri

İstanbul’daki Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan ‘Devam Edecek’ başlıklı karma sergi, İstiklal Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, 25 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Çağdaş sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren ‘Devam Edecek’ başlıklı karma sergi, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Üniversite öğrencilerinin yaptığı sanat eserlerinin yer aldığı sergi, resim, heykel, video, ses ve performans gibi farklı disiplinleri bir araya getirerek genç sanatçıların üretim süreçlerini ve çağdaş sanata dair yaklaşımlarını izlenimcilere sunuyor. Sergideki her çalışma, tamamlanmış bir son yerine yeni anlatılara, sorulara ve bakış açılarına açılan bir başlangıç olarak konumlanıyor. Sanatın görünmeyeni görünür kılma gücünden beslenen eserler, ziyaretçileri yalnızca izleyen değil, sürecin bir parçası olmaya davet eden bir yaklaşım sunuyor.

ŞEHİR TİYATROLARI: ÇÖPSÜZ DÜNYA

Tiyatro: 4 yaş ve üzeri

İklim değişikliği ve hava kirliliğinden dolayı bulutların renginin, rüzgârın yönünün değiştiği günlerden bir gün; umutlu, mutlu ve bilinçli bir uçurtma olan Uç Uç kuyruğu koptuğu için bir çöplüğe düşer. Çöplükte, bez bir bebek olan Püsküllü ve atılmış bir koli olan Koli Koli ile tanışır. Çöplüğün kontrolünü elinde tutan Çöpten Kral ve yardımcısı Sinek ile kurulu düzenlerini değiştirmeye çalışan Uç Uç arasında bir mücadele başlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahneye koyduğu Çöpsüz Dünya oyunu sevimli karakterler aracılığıyla tüketim kültürünün bilinçsizce yaygınlaştığı günümüzde 'geri dönüşüm, tamir, sıfır atık ve renklerle ayrılmış atık kutuları' gibi konuları ele alarak atıklardan arındırılmış bir dünya nasıl mümkün olabilir sorusuna cevaplar arıyor. Arzu Yurtseven’in yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Eylül Soğukçay, Pınar Demiral, Engin Akpınar, Samet Silme, Mehmet Soner Dinç rol alıyor. Oyun, 4 Ocak'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.