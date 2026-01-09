Çocuk Ajandası

Hazırlayan : Özge DOĞAR

-KORO

2026 İBB İstanbul Çocuk Korosu Seçmeleri Başlıyor!

İBB İstanbul Çocuk Korosu, 2026 dönemi için yeni koristlerini arıyor. Müziğe ilgi duyan, sesini keşfetmek ve birlikte üretmenin heyecanını yaşamak isteyen çocuklar seçmelere davetlidir.

Seçmelerde çocukların müzikal algısı, ritim duygusu ve ses potansiyeli değerlendirilecektir. Yaş aralığı, seçme tarihleri ve başvuru detaylarına orkestralar.ibb.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz.

-ATÖLYE (7-11 yaş)

Uzakta Ne Var?

Tarih: 17 Ocak 2026, Cumartesi, Saat: 13.30 – 14.30, Yer: Pancar Deposu / Bursa

Etkinlik ücretsizdir.

Atölye Yürütücüsü: Merve Kireçtepe Salihoğlu

Her çocuğun hayal gücü ve deneyimleriyle kendi “uzak” kavramını keşfetmesi amaçlayan atölye, “Uzak ne demek olabilir?” sorusu üzerine serbest bir sohbetle başlar. Çocuklar günlük yaşamlarından, hayallerinden ve masallardan örnekler verir. Ardından her katılımcı, kendi “uzak” fikrini karalama (doodle) tekniğiyle resmeder. Çocukların kendi “uzak” kavramlarını hayal güçleri ve deneyimleriyle keşfetmesini, düşüncelerini özgürce ifade etmelerini desteklemek için.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve Kibele Sanat Galerisi’nde Tatil Atölyeleri

İş Sanat yarıyıl tatili için Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ve Levent’teki Kibele Sanat Galerisi’nde çocuklara birbirinden eğlenceli sanat atölyeleri planladı. Ücretsiz olarak sunulan atölyelerde önemli sanatçılarımızla ve eserleriyle tanışacak olan çocuklar, sanatın renk ve anlatım dillerini keşfederken üç boyutlu düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirecekler. Minik sanatseverler, “Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Motifleri”, “Melahat Üren’den İlhamla Eskiz”, “Bir Renk, Bir Hikâye” ve “Yan Yana Portreler” gibi atölyelerde Türk sanatının önemli isimlerini ve eserlerini yakından tanıyacaklar. Ressam ve heykeltıraşların dünyasından ilham alarak kendi özgün çizim, heykel ve mozaik çalışmalarını üretme fırsatı bulacaklar.

“Dijital Flora Lab”, “Çiçeklerin Hikâyesi”, “Piksel Bahçeleri” ve “Köklerden Gökyüzüne” gibi atölyeler, çocukları doğanın renk, form ve çeşitliliğiyle buluşturacak. Türkiye’nin endemik bitkilerinden çiçeklerin gizli diline (floriografi), dijital piksel bahçelerinden ağaç temalı eserlere uzanan bir yelpazede seyre çıkacak olan çocuklar, doğayı gözlemleyerek suluboya, kolaj ve yapay zekâ araçlarıyla kendi eserlerini üretecekler.

Okul öncesi yaş grubuna hitap eden “Renklerin Dansı”, “Şekillerin Peşinde” ve “Kış Göründü” gibi atölyeler sanatın temel öğelerini eğlenceli ve duyulara hitap eden yollarla tanıtacak. “Renkli Şehir Haritaları”, “Müzedeki Diorama” ve “Bir Balığın Özlemi” atölyeleri çocukları mekân algısı, şehir planlaması ve mimari tasarım kavramlarıyla tanıştıracak.

“Müze’de Sanat Buluşması” atölyesinde ise çocuklar ressam Yiğit Yazıcı eşliğinde portre kavramını keşfe çıkacaklar. Kendilerini temsil ettiğini düşündükleri renkler, biçimler, imgeler ve duygular aracılığıyla özgün görsel anlatımlar oluşturacak; kolaj tekniği, yağlı pastel ve farklı malzemelerle birer otoportre üretecekler.