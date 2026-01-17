Çocuk ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

İZMİR

• ŞENLİK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 6. Çocuk Filmleri Şenliği’ni başlatıyor. Kentin dört bir yanında çocukların beğenisine sunulacak ‘Ters Yüz 2’ filmi, çocukları renkli karakterlerin dünyasında yolculuğa çıkaracak. İzmirli çocukları sinema ile buluşturan Çocuk Filmleri Şenliği, sömestr tatilinde gerçekleştirilecek ve çocuklar, hem eğlenecek hem de duygularını yeniden keşfedecek. ‘Ters Yüz 2’ adlı animasyon filmde, ergenlik dönemine adım atan Riley’nin maceraları anlatılıyor.

İSTANBUL

• TİYATRO

İBB Şehir Tiyatroları’nın 13 yaş ve üzeri çocuklara sunduğu ‘Yoldan Çıkan Oyun’, tiyatro sahnesinde yaşanabilecek aksilikleri anlatıyor. Amatör bir tiyatro topluluğu, hevesle klasik bir cinayet oyununu sahnelemeye hazırlanır. Ancak perde açıldığında yanlış giden olaylar zinciri durdurulamaz hale gelir. Dekor çöker, aksesuarlar kaybolur, oyuncular repliklerini unutunca doğaçlamaya başlar. Ama ne olursa olsun, oyun devam etmelidir.

Oyun, bu akşam Üsküdar Musahipzâde Celal Sahnesi’nde.

• ATÖLYE

İstanbul Modern, çocuklara sanat dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir yarıyıl tatil programı hazırladı. Zengin içeriğe sahip atölyeler, 19-30 Ocak tarihleri arasında 7-10 yaş arası çocukları müze eğitimcileriyle buluşturuyor. Katılımcılar, İstanbul Modern’in internet sitesi üzerinden atölyelere kayıt yaptırabilir. 10 farklı atölyenin en az beşine katılan çocuklara katılım belgesi verilecek.