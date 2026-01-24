Çocuk ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

ŞENLİK

İstanbul Kadıköy Belediyesi, çocuklar için Yarıyıl Şenliği hazırladı. Atölyelerden çocuk oyunlarına, konserlerden gösterilere uzanan etkinlikler, 1 Şubat’a kadar çocuklarla buluşacak. Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Caddebostan Kültür Merkezi ve Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenecek şenlik boyunca çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenme fırsatı yakalayacak. Her yaş grubuna uygun olarak hazırlanan programda; masal, karikatür, resim, kukla yapımı gibi çalışmalar bulunuyor. Ücretsiz atölyelere katılım için yariyilsenligi.kadikoy.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

ATÖLYE

• CSO Ada Ankara, çocuklara özel yarıyıl tatili programıyla minik sanatseverleri konserlerden tiyatro oyunlarına, atölyelerden bilim ve illüzyon gösterilerine uzanan etkinlik takvimiyle buluşturuyor. 31 Ocak’a kadar gerçekleşecek programdaki etkinlikler, farklı yaş gruplarına hitap eden, hem eğlenceli hem de katılımcı içerikleriyle ailelere geniş bir seçenek sunuyor.

• Bursa Nilüfer Belediyesi yarıyıl tatilini çocuklar için birbirinden farklı atölyeler, oyunlar ve sinema gösterimleri ile eğlenceli hale getiriyor. Nilüferli çocuklar, hayal edip tasarlayabilecek, bilimle tanışacak ve yapay zekâ atölyeleri ile geleceği keşfedecek. 30 Ocak’a kadar sanat atölyeleri, oyunlar, film gösterimleri gibi ücretsiz etkinliklerle çocuklar birçok alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.