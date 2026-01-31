Çocuk ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

İSTANBUL

• KİTAP

Yazar Safter Korkmaz'ın 10 yaş ve üzeri çocuklara yönelik yazdığı 'Cankurtaran Şövalyeleri İstanbul Dehlizlerinde' adlı romanı raflarda yerini aldı. Yazar, okurları 1990'lı yılların sonlarındaki İstanbul'a, banliyö trenlerinin sefer yaptığı ve çocukların mahallelerde oyun alanı bulabildiği yıllara davet ediyor. Gizemli macera, Ali Çetinkaya'nın çizgi roman tadındaki desenleriyle canlanıyor. Kitabın konusu şöyle: Uğur'un babasının tayini İstanbul Fatih'teki Cankurtaran İstasyonu'na çıkar. Okul değiştirmek, yeni bir çevreye alışmak Uğur için zordur. Ancak mahallenin çocuklarıyla kısa sürede kaynaşır ve Cankurtaran Şövalyeleri adını verdikleri kulübe üye olur. Oynadıkları arsa üzerine mahallenin diğer çocuklarıyla girilmiş bir iddia maçı vardır önlerinde. Derken eski bir harita çıkar karşılarına. İstanbul'un türlü söylencelere konu olmuş gizemli dehlizlerinin yer aldığı bir harita!

• ATÖLYE

'Ailece İleri Dönüşüm: Heykel Atölyesi' başlıklı etkinlik 1 Şubat'ta Sakıp Sabancı Müzesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Barış Karayazgan'ın yürütücülüğündeki atölye çalışmasına 4-8 yaş grubu çocuklar aileleriyle birlikte katılabilecek. Çalışmada evlerde biriken plastik şişe atıkları renkli heykellere dönüştürülecek. Yetişkinler, çocukların yaratıcılığına eşlik eden asistanlar olarak bu sanat aktivitesinin bir parçası olacak. Ailece hem eğlenceli hem de öğretici bir sanat deneyimi yaşamak ve geri dönüşümle yaratıcı üretim yapmanın keyfini çıkarmak için atölyeye internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.

• KUKLA

Sakıp Sabancı Müzesi 'Kukla ve Hikâye Çemberi' başlıklı atölye çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Şirin Keskin ve Ceyda Akel yürütücülüğünde 15 Şubat'ta düzenlenecek çalışmada 8-12 yaş grubu çocuklar geri dönüşüm malzemelerinden kuklalarını tasarlayarak onlara hikâye yazacak. Hikâye Çemberi’nde çocuklar malzemelere yeni anlamlar yükleyerek bir karakter yaratacak. Ardından karakterler bir araya gelerek kolektif bir hikâyenin parçası hâline gelecek. Çocuklar 'atık' gibi görünen nesnelerin hayal gücüyle yeniden biçimlenmesine tanıklık ederken doğa, yaratıcılık ve iş birliği arasında yepyeni bağlar kuracak.