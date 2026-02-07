Çocuk ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

TİYATRO

• 'Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello' adlı çocuk kitabından uyarlanan 'Bekçi ile Postacı' oyunu, çalıştıkları için hiç karşılaşamayan iki ev arkadaşının hikâyesini sahneye taşıyor. Soğuk bir kış gününde ikisinin de hastalanmasıyla birlikte aynı evi aynı anda paylaşmak zorunda kalmalarıyla başlayan oyun, dayanışma ve arkadaşlık temalarını işliyor. Lodovica Cima ve Gabriele Clima’nın metninden uyarlanan eser Derya Yıldırım tarafından oyunlaştırılıp yönetildi. İBB şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen oyunda Besim Demirkıran, Cafer Alpsolay ve Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor. 3 yaş ve üzeri çocuklara yönelik oyun, 8 Şubat'ta Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde.

• Akbank Çocuk Tiyatrosu’nun sahnelediği 'Ne Olacağım Ben?' adlı oyun meslek seçimi ve çocukların hayallerine odaklanıyor. Sürekli ders çalışıp test çözmek zorunda hisseden ve ailesi gibi mühendis olmak isteyen Leyla’nın yaşamı, ilham perisi Thalia ile karşılaşmasıyla değişmeye başlıyor.

Oyun, çocukları kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmeye yönlendiren bir hikâye kuruyor. Yapım, 22–28 Şubat tarihleri arasında Akbank Sanat'ta minik izleyicilerle buluşacak.