Çocuk Ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

KÜTÜPHANEDE YARATICI OKUMA

İzmir/Atölye

“Kütüphanede Buluşalım: Yaratıcı Okuma Atölyesi”, Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi ev sahipliğinde her çarşamba 13.30-14.30 saatleri arasında düzenleniyor. Etkinlik, çocukların okuma becerilerinin yanı sıra kendini ifade etme, empati kurma ve hayal gücü geliştirme alanlarının desteklenmesini amaçlıyor. Etkinlik çocuklarda merak duygusu uyandıran nitelikli edebiyat eserlerinden seçilen pasajlar üzerinden yapılandırılacak. Atölyelere katılan çocuklar, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün ücretsiz olarak erişime açtığı “Sayısal Kitap” platformu üzerinden hem atölyede okunan kitaba hem de binlerce e-kitap ve sesli kitaba erişim hakkı kazanacak. Program süresince çocukların kütüphane deneyimi, İzmir’in kültürel belleğini yansıtan mekânlarla da ilişkilendirilerek zenginleştirilecek, bu doğrultuda APİKAM’da sergilenen “İzmir Fotoğrafhanesi Görsel Hafızanın İnşası 1840-1922” sergisi ziyaretleriyle okuma etkinlikleri kültür ve tarih boyutuyla desteklenecek.

BORUSAN HİKÂYE EVİ İLE HAREKET VE OYUN DOLU KEŞİFLER

İstanbul/Atölye

Borusan Contemporary, sömestr tatili sonrası da çocukların yaratıcılıklarını beslemeye devam ediyor. 21, 22 ve 28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek programlarda farklı yaşlardaki çocuklar; danstan bilime, tasarımdan dramaya uzanan geniş bir yelpazede atölyelere katılıyor. Edward Burtynsky’nin gezegenin dönüşümünü belgeleyen etkileyici eserlerini inceleyen çocuklar, hem çevre bilinci kazanıyor hem de kendi potansiyellerini keşfetme fırsatı buluyor. 28 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de düzenlenecek “Kuşların Ayak İzi” (4-6 yaş) atölyesinde, minik katılımcılar kuşların göç yollarını deneyimlerken, saat 12.45’te başlayacak “Sessiz Ama Kıpır Kıpır” (6-8 yaş) atölyesinde ise yeraltı madenlerinin gizemli dünyasını oyun yoluyla canlandırıyor.

FEVKALADE BİR KULAK (TUDEM, 9-12 YAŞ, ROMAN)

İngiliz çocuk edebiyatının usta isimlerinden Anne Fine'ın kaleminden çıkan Fevkalade Bir Kulak, bir çocuğun müzik yeteneğinin nasıl keşfedildiğini sayfalarına taşıyan esin verici bir SEN de OKU romanı. İdealist bir öğretmenin, öğrencisinin hayatında ne gibi derin izler bırakabileceğini gösteren yazar, küçük okurları kendi içlerindeki müziğe kulak vermeleri için yüreklendiriyor. Müzikal başarının sadece doğuştan gelen bir armağandan ziyade bolca azim, özveri, adanmışlık ve yıllara yayılan disiplinli bir çalışma programıyla mümkün kılınabileceğini hatırlatıyor. Tutkuyla, inançla müziğe sarılan bir çocuğun çok çalışarak nasıl usta bir kemancıya dönüştüğünü anlatan bu melodik öykü, ter ve gözyaşı olmadan hiçbir hayalin gerçekleşemeyeceğini vurguluyor.