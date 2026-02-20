Çocuk ajandası

Özge DOĞAR

Tiyatro

Sarıyer Sanat Tiyatrosu tarafından 3-7 yaş arasındaki çocuklara yönelik sahnelenen 'Aslan Kral' 22 Şubat'ta saat 15.00'te Kadıköy Halis Kurtça Kültür Merkezi'nde minik seyircilerle buluşuyor. Oyunun konusu şöyle: Ormanın yaşlanan kralı Aslan, yerine oğlu Dodo’yu hazırlamaktadır. Ancak Dodo korkulan bir hükümdar olmak yerine müzisyen olmayı ister. Baba–oğul arasındaki çatışma büyür ve Dodo gitarını alarak ormandan ayrılır. Arkadaşları kaplumbağa, tavşan ve karga onu yalnız bırakmaz. Bu sırada Dodo, bir tilkinin oyunu sonucu gezici Sabonis Sirki’ne satılır.

Atölye

İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü şubesinde şubat ayı boyunca çocuklara yönelik ücretsiz etkinlikler düzenliyor. Her cumartesi yapılan programda sahne gösterileri ve uygulamalı atölyeler yer alıyor. Jonglör ve illüzyon gösterileri, meddah anlatıları, yaratıcı tasarım atölyeleriyle çocukların hayal gücü ve el becerileri destekleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe Radar uygulaması üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.

Yarışma

Günışığı Kitaplığı, yayıncılıktaki 30. yılı kapsamında gençleri “mutluluk” temalı öyküler yazmaya çağırıyor. 'Zeynep Cemali Öykü Yarışması' başlıklı etkinlik 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine açık olarak gerçekleştirilecek. Yazar Zeynep Cemali anısına düzenlenen yarışmanın bu yılki kılavuz cümlesi ise şu: “Parmaklarının ucunda yükselerek zile uzandı.” Seçici kurulunda Figen Şakacı, Füsun Çetinel, Lal Laleş, Suat Duman ve Müren Beykan'ın bulunduğu yarışmaya yarisma@gunisigikitapligi.com adresi üzerinden 6 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz.