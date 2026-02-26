Çocuk Ajandası

Özge Doğar

-TİYATRO

'Shakespeare'in Kütüphanesi' 4 ve üzeri yaş grubu çocuklarla İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde buluşuyor. 1 Mart'ta sahnelenecek oyunun konusu şöyle: Dans etmeyi ve rahat yaşamayı seven Tino, kitap kurdu arkadaşı Shakespeare’in kütüphaneyi terk etmesiyle büyük bir fırsat yakalar. Yanlışlıkla kütüphane müdürü sanılır, kendini bir anda muhteşem bir tatilde bulur. Ama bu tatil, sadece başlangıçtır. Shakespeare’in zekice planlarıyla Tino büyük bir gerçekle yüzleşir: kitaplar sadece okumak için değil, hayatı değiştirmek içindir. Oyun, çocuklara okuma sevgisini macera eşliğinde anlatıyor.

İBB Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen 'Merhaba Çocuk' Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 7 ve üzeri yaş grubu çocukların karşısına çıkıyor. 1 Mart Pazar günü saat 15.00'te sahnelenecek eserde Mustafa Kemal’in mücadeleci ruhu ve bağımsız karakteri çocukluk dönemindeki sosyo kültürel olaylarla, okuduğu kitaplar ve etkilendiği kişilerle birlikte anlatılıyor. Şehir Tiyatrosu, bir insanın yaşamında çocukluk evresinin ne kadar önemli olduğunu, klasikleşmiş anma etkinliğiyle değil oyunla aktarmayı amaçlıyor.

ÇOCUK KİTABI

'VAY CANINA! Minik Baykuşun Renkli Günü' okurlarla buluştu. Renk algısı, dil gelişimi ve görsel okuma becerisinin eşzamanlı şekillendiği erken çocukluk dönemine yönelik hazırlanan kitap, 0-3 yaş aralığındaki çocuklara doğadaki renk geçişlerini minik baykuşun gözünden keşfetme imkânı sunuyor. Biblio Kids Yayınevi tarafından yayımlanan, çocuk kitabı yazarı ve çizeri Tim Hopgood’un imzasını taşıyan eser, renk kavramını, çocuğun dikkatini doğadaki değişime yönelterek ele alıyor. Kitap, gündüz-gece karşıtlığı üzerinden çocukların doğadaki zaman ve ışık farkındalığını da destekliyor.