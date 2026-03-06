Çocuk ajandası

Özge Doğar Yaşar

-OYUNCAK KÜTÜPHANESİ (İstanbul)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal eşitlik fırsatını yakalamaları amacıyla; dezavantajlı ailelerin, yüksek maliyetli eğitim setlerine erişimini sağlıyor. Paylaşmayı öğreten, çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimini destekleyen ‘Oyuncak Kütüphanesi’ projesiyle 21 bin 723 çocuğa, toplam 47 bin 729 hizmet ulaştırıldı.

Oyuncak Kütüphanesi projesiyle; paylaşım kültürünü çocuk yaşta aşılamayı, nitelikli oyuncaklara erişimi ve aile bütçesine destek olmayı amaçlayan bütüncül bir gelişim hedefleniyor. Pedagojik onaylı ve ekolojik materyallerden oluşan geniş envanteri ile Oyuncak Kütüphanesi, çocukların bilişsel, fiziksel ve yaratıcı gelişimini destekliyor.

Oyuncak Kütüphanesi’nde sistem, sürdürülebilir bir ödünç alma modeli ile çalışıyor; çocuklar, merkezlerde yaş gruplarına uygun oyuncaklarla vakit geçiriyor. Minikler, beğendikleri oyuncakları 15 gün süreyle evlerine ödünç alabiliyor. İade edilen oyuncaklar, profesyonel yöntemlerle dezenfekte edilerek yeniden kullanıma sunuluyor. Ayrıca, çocuklara yönelik tematik ve eğitici atölye çalışmaları düzenleniyor.

Oyuncak Kütüphanesi’nden yararlanmak isteyen İstanbullular; ALO 153 Çözüm Merkezi, sosyal medya kanalları aracılığıyla Instagram: @ibb_kadin, X: @ibbkadin (https://x.com/ibbkadin) ve @ibbkadinaile hesaplarından başvuru yapabiliyor. Yüz yüze başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise hizmet verilen merkezleri ziyaret ederek başvuru gerçekleştirebiliyor. Oyuncak Kütüphaneleri, İBB’ye bağlı 14 İBB Kadın Hizmet Merkezi, 8 Mahalle Evi ve 19 İSADEM olmak üzere 41 merkezde hizmet veriyor.

-ÇOCUK TİYATROSU (İzmir)

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Dünyanın Göbeğine Yolculuk” adlı müzikli çocuk oyunu 14 Mart’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. Oyun, izleyicileri Göbeklitepe’nin gizemli dünyasına götürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İzmir Kültür AŞ tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenecek “Dünyanın Göbeğine Yolculuk” adlı müzikli çocuk oyunu, minik izleyicileri insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Göbeklitepe’nin gizemli dünyasına taşıyacak. Oyun, 14 Mart 2026 Cumartesi saat 16.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon’da sahnelenecek.

Inspera Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve büyük ilgi gören yapım; renkli sahne tasarımı, özgün müzikleri ve tempolu anlatımıyla dikkat çekiyor. Gizemli bir tren yolculuğuyla başlayan hikâye, çocukları merak, keşif ve dostluk temaları etrafında şekillenen bir maceraya sürüklüyor. Oyun, çocukların kültürel mirasa dair farkındalık kazanmasını amaçlıyor.

6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik hazırlanan yapım, ailelerin de birlikte izleyebileceği şekilde kurgulandı. Eğlendirirken düşündüren içeriğiyle öne çıkan oyun, çocukları zamanın derinliklerinde unutulmaz bir keşfe çıkaracak.