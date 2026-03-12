Çocuk Ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

İSTANBUL |TİYATRO

Keyifli sağlıklı bir yaşam

Sağlık Mutfağı, tiyatro oyunu çocukları sağlıklı yaşamın eğlenceli dünyasına davet ediyor. Cumhur Kocaoğlu tarafından yazılan ve M. Burak Dikilitaş yönetmenliğinde sahnelenen oyun, sağlıklı beslenmeyi reddeden ve hareketsiz bir yaşam süren Polen’in dönüşüm hikâyesini anlatıyor. Polen’in arkadaşı Zeynep ve aşçı abla ile birlikte kurduğu müzikli ve danslı oyun, sağlıklı yaşamın aslında ne kadar keyifli olabileceğini gösteriyor. Oyun, her pazar saat 14.00’te Kocaeli Sanat Fabrikası Oda Tiyatrosu sahnesinde minik izleyicilerle buluşuyor.

İSTANBUL | ATÖLYE

Kostüm tasarımı

Ataşehir Belediyesi’ne bağlı Mustafa Saffet Kültür Merkezi içerisinde hizmet veren Devekuşu Kabare Müzesi’nde çocuk atölyeleri düzenlenmeye bu yıl da devam ediliyor. İlk program kapsamında, bu ay içinde 7-14 yaş arası çocuklar için ‘Kostüm Tasarlama Atölyesi’ gerçekleştiriliyor. Atölye, 15’er kişilik kontenjana sahip. 28 Mart’ta saat 15.00’te gerçekleştirilecek atölye çocuklar için ücretsiz olup önceden kayıt yaptırmak zorunlu.