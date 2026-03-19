Çocuk Ajandası

HazIrlayan: Özge DOĞAR

-SERGİ

‘Şirinler Köyü’nde Eşsiz Bir Maceraya Yolculuk' Vadistanbul'da çocukları ağırlıyor. Kimsenin yerini bilmediği, haritalarda bulunmayan o efsanevi köy… Gargamel’in sonsuz bir telaşla aradığı, üç elma boyu büyüklüğünde olan, sadece şanslı kişilerin görebildiği o sihirli diyar… Şirinler Köyü'nde; Sihirli Şelale, Leyleğin Sırtında Yolculuk ve Şirinler Sergisi yer alıyor. Hikâyenin tarihçesini anlatan orijinal çizimlerin yer aldığı sergide çocuklar Şirinlerin tarihiyle tanışacaklar. Etkinliğe hafta içi her gün saat 11.00- 22.00 arasında, hafta sonu ise saat 10.00-22.00 arasında katılabilirsiniz.

-TİYATRO

-Dünyanın en çok satan 3. kitabı seçilen, Antoine de Saint-Exupery tarafından kaleme alınan Küçük Prens, Başkent Kültür Sanat Tiyatrosu farkıyla sahneye taşınıyor. Kendi gezegenindeki çiçeğiyle pek anlaşamadığı için uzaklaşmaya karar veren, yolculuğu sırasında Dünya'ya da uğrayan Küçük Prens Sahra Çölü'nde bir pilotla karşılaşır. Kimdir Küçük Prens? Neden sürekli sorular sorar? Gittiği diğer gezegenlerde neler öğrenmiştir? Bu öyküyü dinlerken çocukları eğlendiriyor, büyükleri de hüzünlendiriyoruz. Ve ne kadar büyüdüğümüzü fark ediyoruz. “Artık Büyüdünüz ve Oldukça Tuhafsınız" başlıklı oyun 3 Nisan'da saat 13:00'te Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde minik seyircileri bekliyor.

-MÜZE

-Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi, kaybolma tehlikesi altındaki oyuncakları koruma ve çocuk kültürü araştırmalarına katkı sağlama amacıyla Ankara Üniversitesi tarafından kuruldu. Müze, 19. yüzyıl sonundan günümüze kadar uzanan el yapımı ve sanayi üretimi, yerli ve yabancı oyuncakları sergiliyor. Koleksiyonunda bebekler, arabalar ve oyun setleri gibi farklı türde oyuncaklar bulunuyor ve ziyaretçilere hem eğlenceli hem de nostaljik bir deneyim sunuyor. Hafta içi günlerde açık olan müze oyuncağın tarihsel değişimini gözler önüne sererken çocuk kültürü çalışmalarında da öncü bir rol üstleniyor.

-İstanbul’daki Rahmi Koç Müzesi, ulaşım ve endüstri temalı koleksiyonlarıyla farklı yaş gruplarına hitap ediyor. Müzenin kendisi çocuklar için başlı başına ilgi çekici bir alan. Sömestr ve hafta sonlarına özel düzenlenen etkinlikler bulunuyor. 5–10 yaş grubuna yönelik atölyelerde Atlı Tramvayın Yolculuğu, Güneş Saati ve Endüstriyel Heykel gibi bilim odaklı çalışmalar yer alıyor. Bu atölyelere sadece çocuklar katılabiliyor.

-BİLİM ATÖLYESİ

İstanbul'daki Üsküdar Bilim Merkezi, içeriği ve sunduğu teknik özellikleri itibariyle en kapsamlı bilim mekânı olarak çocuk ziyaretçileri bekliyor. Yılda 500 bin çocuğa bilim ve uzay kültürüyle tanışma imkânı sağlayan merkezde yıl boyunca Robotik ve Otonomi, Havacılık ve Uzay, Otomotiv, Enerji, Tarım, Telekomünikasyon, Finans, Tıp Teknolojileri temalı sergiler ziyaretçileri ağırlayacak. Çocuklar, merkezdeki Planetaryumda 14 metre çapında, 4K çözünürlükteki kubbede gezegen ve yıldızları gözlemleme imkanına da sahip. Çocuklara yönelik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Havacılık, Teknoloji Doğa Bilimleri, Matematik, Tasarım, Parçalara Ayır, Geri Dönüşüm temalı atölye çalışmaları Üsküdar Bilim Merkezi'nin bir başka önemli özelliği.