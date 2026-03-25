Çocuk Ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

MÜZE

Cin Ali hepimizin çocukluk arkadaşı ve yazıldığı 1968’den bu yana Türkiye’de okuma-yazma denilince akla ilk gelen karakterdi. Ankara’da 2019’da açılan Cin Ali Müzesi, Cin Ali’nin eski dostlarını ve yeni arkadaşlarını ziyarete bekliyor.

TİYATRO

Yaşlı değirmenci, oğluna Çizmeli Kedi’yi miras bırakmış. Bu kedi dans edip şarkı söylüyormuş. Sahibi Riki’ye üzülen Çizmeli Kedi’nin planıyla Riki prensesle tanışmış. Her şey Çizmeli Kedi’nin istediği gibi olmuş. Sarıyer Sanat Tiyatrosu’nun Çizmeli Kedi oyunu Akatlar Kültür Merkezi’nde 5 Nisan’da 3 yaş ve üzeri çocukların karşısında olacak.

ATÖLYE

‘Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı’ sergisi Boğaziçi ve kıyı manzaralarından ilham alıyor. Çocuklar önce eserlerdeki sahneleri inceliyor. Ardından İstanbul’a özgü sesleri dinliyor. ‘İstanbul Boğazı’nın Sesleri’ etkinliği 11 Nisan’da Pera Müzesi’nde OyunMu ekibinin yürütücülüğünde 7-9 yaş arası çocukları ağırlayacak.

TİYATRO

Her çocuk gibi Dünya da, bu dünyaya oyun oynamaya gelmiştir. Arkadaşı Rüzgar’ın oyun oynamak istememesine üzülen Dünya, tek bir duygunun olmadığını fark eder. Dünya, büyümenin sancısını yaşarken Dünyaca bir yol bulur. Dans çeşitleri, kukla ve clown tekniğiyle oynanan ‘Dünya Büyürken’ 29 Mart’ta Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 5 yaş ve üzeri çocuklarla buluşacak.