Çocuk Ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

FESTİVAL | SANATLA BÜYÜYORUM

23-26 Nisan arasında gerçekleşecek Arter Çocuk Festivali, çağdaş sanata ilgi duyan ve keşfetmeye meraklı 4-11 yaş aralığındaki çocukları yaratıcılıkla dolu bir yolculuğa davet ediyor. Festivalin “Sanatla Büyüyorum” başlığı altında düzenlenecek beşinci edisyonunda çocuklar, dört gün boyunca resim, heykel, koral müzik, ses ve hikâye atölyelerine katılmanın yanı sıra, rehberli sergi turları, film gösterimleri, dans etkinlikleri ve keşif alanları yoluyla sanat yapıtlarıyla bağ kurma fırsatı bulacak. Arter’in güncel sergilerindeki eserlerden ilhamla kurgulanan festival programı, çocukların hafıza, kurmaca anlatı, bir sanat yapıtını oluşturan malzemeler, bir sanat mekânının geçmişi, bugünü ve geleceği arasındaki ilişkiler üzerine düşünüp sohbet ederek kendi sanat eserlerini üretmelerine de alan yaratacak. Çocuklar, festivalde Arter Kütüphanesi’nde yer alan Okuma Köşesi’nde bir araya getirilmiş kitaplardan oluşan seçkiyi inceleyebilecek. Arter’in girişindeki Fotoğraf Köşesi ise “Festival Hatırası” yazılı çerçeveyle fotoğraf çektirmek isteyen katılımcılara keyifli bir alan sunacak.

MÜZE | ANADOLU MEDENİYETLER MÜZESİ

Ankara’nın ilk müzesinin öyküsü 1921 yılına uzanıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün merkezde bir Eti Müzesi kurulması fikriyle, ülkenin dört bir yanından Hitit eserleri toplandı. Dönemin Kültür Müdürü Galip Bey, Ankara Kalesi’nin Akkale Burcu, Augustus Mabedi ile Roma Hamamı’nı müzeye dönüştürerek ilk adımı attı. 1997’de “Avrupa’da Yılın Müzesi” seçilen ve kendine özgü koleksiyonlarıyla dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde eserler, kronolojik olarak ayrılmış bölümlerde sergileniyor. Üst salonda Paleolitik Çağ, Kalkolitik Çağ, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Eski Hitit ve Hitit İmparatorluk Çağı, Frig Krallığı, Geç Hitit Krallığı, Urartu Krallığı, ve alt salonda ise Çağlar Boyu Ankara ve Klasik Devirler bölümleri yer alıyor. 18 yaş altı çocuklar için ücretsiz.

SİNEMA | RÜZGÂRLI VADİ

Rüzgârlı Vadi'de dünya 'Seven Days of Fire' isimli yıkıcı bir savaşın ardından yaşanmaz bir yerleşim yerine dönüşür. Savaş sonrası ortaya çıkan zehirli bir gaz sebebiyle tüm doğal yaşam sona ermiş, insanoğlu da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Çok az sayıdaki insan kolonileri bu gazdan arındırılan irili ufaklı adalarda yaşamaktadır. Prense Nausicaa'nın halkı da bu insan topluluklarından biridir. Prenses Nausicaa, doğaüstü güçleri sayesinde canlı olan tüm varlıklarla ve ormanlarla konuşup anlaşabilme yeteneğine sahiptir. O bu zehirli gaz dolu ormanlara karşı halen daha umutludur ve bir kurtuluş yolu bulabileceği inancını taşır. Animasyon üstadı Hayao Miyazaki’nin aynı isimli 'manga' serisinden uyarladığı film yönetmenin en önemli yapıtlarından biri. 6 yaş üzeri izleyici kitlesi için.