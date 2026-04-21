Çocuk ajandası

Özge DOĞAR

İstanbul’da çocuklar 23 Nisan’ı festivalle kutluyor

Şehrin dört yanına yayılan 9 günlük bayram coşkusu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 18-26 Nisan 2026 arasında düzenlediği Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali ile kutluyor.

39 ilçede parklar, meydanlar, kültür merkezleri ve miras alanlarında ücretsiz çocuk şenliklerine ev sahipliği yapan festivalin kalbi, 23 Nisan’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda atacak. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocuk halk dansları topluluklarının sahne alacağı, Ece Mumay’ın konser vereceği ve Kral Şakir gibi sevilen kahramanların çocuklarla buluşacağı gala programıyla bayram coşkusu zirveye taşınacak. Ayrıca İBB Şehir Tiyatroları, gelenekselleşen Çocuk Şenliği’nin 40. yılında tüm oyunlarını çocuklara ücretsiz sahneleyecek.

Ankara’da 23 Nisan renkli etkinliklerle ve Anıtkabir ziyaretiyle kutlanıyor

Ankara’da çocuklar 23 Nisanı, Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda, gün boyu sürecek renkli etkinliklerle birlikte kutluyor.

Sahne gösterileri, Atölye ve deneyim alanları, Oyun ve spor etkinlikleri Yarışmalar, konserler ve sürpriz etkinliklerle dolu bir program çocukları bekliyor. Kutlamalar 23 Nisan saat 12.00’dan 17.00’a kadar sürecek.

Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 23 Nisan’da resmi tören bitimiyle saat 21.00'a kadar çocukların ziyaretine açık olacak.

İzmir’de 23 Nisan’da kutlamaların adresi Kültürpark çocuklara bayram coşkusu yaşatacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını kent geneline yayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, final etkinliğini Kültürpark’ta düzenleyecek. Sahne gösterileri, konserler, oyun alanları, atölyeler ve ikinci el pazarı, İzmirli çocuklara bayram coşkusu yaşatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, 4 Nisan’da ilçe programları ile başladı. Tire’den Kınık’a kadar 17 ilçede süren eğitici ve eğlenceli etkinlikler, 23 Nisan’da Kültürpark’ta final yapacak. Saat 13.00’te İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Kaskatlı Havuz’dan başlayacak kortej yürüyüşü ile etkinlik alanına geçiş sağlanacak. İzmirli çocuklar için özenle hazırlanan programlar, bayram coşkusunu doruğa çıkaracak.

Bursa’da ‘23 Nisan Çocuk Şenliği’

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından birbirinden renkli programlarla hazırlanan ‘23 Nisan Çocuk Şenliği’, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın büyük bir coşkuyla yaşanmasını sağlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ‘Onların gülüşü, hepimizin yarını’ teması ile hazırladığı zengin program içeriğiyle kutluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ‘23 Nisan Çocuk Şenliği’, çocukların keyifli zaman geçirmeleri amacıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Şenlik, 23 Nisan saat 13.30’da Çarşıbaşı’dan Atatürk Stadyumu Kütüphanesi’ne yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Merinos Parkı’nda oluşturulan şenlik alanında ise çocukların eğlenceli bir gün geçirmeleri için birbirinden renkli programlar hazırlandı. Saat 14.00 ile 19.00 arasında düzenlenecek olan şenlikte, ‘Minik Adımlar Koşusu’, gösteriler, atölye çalışmaları, sahne şovları ve oyun alanları ile keyifli vakit geçirecek olan çocuklar, ‘Eski Moda Çocuk’ konseri ile bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.