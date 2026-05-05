Çocuk Ajandası

Özge DOĞAR

İş Sanat’ın İstanbul ve Ankara’daki minik sanatseverler için hazırladığı ücretsiz atölyeleri sürüyor.

Çocukları kolaj, linol, eskiz ve suluboya gibi tekniklerle tanıştıran atölyeler hem sanatı ve sanatçıları tanıyacakları hem de gözlem yeteneklerini geliştirecekleri çok yönlü bir ifade alanı sunuyor. Programlarda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Müzeler Haftası ve Anneler Günü’ne özel etkinlikler de yer alıyor. İş Sanat atölyelerinin tamamı ücretsizdir. Kibele Sanat Galerisi, Türkiye İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi ziyaretleri de ücretsizdir. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ise Müzeler Haftası ve Kurban Bayramı süresince ücretsizdir. Tüm atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesinden ulaşabilir, ücretsiz kaydolabilirsiniz. Hafta sonları bireysel katılımlı olarak düzenlenen atölyelere hafta içinde okul grupları olarak katılmak da mümkün. Rezervasyon için issanat.com.tr’yi ziyaret etmeyi unutmayın.

ÜCRETSİZ SİNEMA MARATONU

Ücretsiz film gösterimleri ve söyleşileriyle İBB Beyoğlu Sineması, Mayıs ayında da İstanbullu sinemaseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. İBB Kültür tarafından hazırlanan program kapsamında ay boyunca bağımsız filmler, animasyonlar ve belgesellerin yanı sıra sinema üzerine sohbetler gerçekleşecek. Mayıs ayına Canavarcıklar (Stitcih Head) adlı cizgi filmle başlayacak olan Çocuk Matinesi’nde Of-Pof Balık (The Pout-Pout Fish), Küçük Amelie (Amelie et la Metaphysique Des Tubes) ve Kovboy Çocuklar (Buffalo Kids) filmlerine de yer verecek.

MÜZİKLİ, KUKLALI ÇOCUK VE AİLE OYUNLARI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın okul öncesi yaş grubuna yönelik oyunu “Rüzgârda Savrulan Yapraklar”, doğa ve çocuk ilişkisini farklı bir bakış açısıyla odağına alarak yaşama sevincinin kaynağı olan doğanın, çocuğun dünyasında nasıl bir yuvaya dönüşebileceğini renkli ve müzikli bir hikâye eşliğinde anlatıyor. Oyun, 2, 3 ve 13 Mayıs’ta Sanat Sokağı Kukla Tiyatrosu Sahnesi’nde minik seyircilerle buluşacak. Müzikli kukla oyunu “Sihirli Flüt” insanın, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kendine olan inancını koruyarak doğru yolu bulabileceğini, sevgi ile yaşamayı seçmenin önemini evrensel bir hikâye ile anlatıyor. Sevgi, cesaret ve inanç üzerine kurulu masalsı oyun, 7 ve 14 Mayıs’ta Sanat Sokağı Genco Erkal Sahnesi’nde miniklerle buluşacak. Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen Gençlik Sahnesi Tiyatro Kursu öğrencilerinin bitirme projesi olan “Sözde Bir Yaz Gecesi Rüyası” oyunu ise 22, 23 ve 24 Mayıs’ta EBB Sanat ve Kültür Merkezi’nde (Opera) sahnelenecek.

ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA

Çocuk Edebiyatı Evi, bu hafta çocuklara yönelik ücretsiz bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Zeynel Özbalçık tarafından yürütülecek “Etkileşimli Okuma Atölyesi”, 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 14.00’te başlayacak etkinlik, 6–8 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak planlandı. Atölyede, Kelime Koleksiyoncusu kitabı üzerinden etkileşimli okuma çalışmaları yapılacak. Çocukların okuma sürecine aktif katılımını desteklemeyi amaçlayan atölyede, katılımcıların dinleyen değil; düşünen, sorgulayan ve üreten okurlar olması hedefleniyor. Etkinlik, tüm katılımcılara ücretsiz olarak sunulacak.

ANNEMİN KALBİ KUŞ GİBİ

Sevilen yazar Hafize Çınar Güner'in kaleminden çıkan "Annemin Kalbi Kuş Gibi" kitabını bizzat yazarından dinlemek ve bu sevgi dolu atmosfere ortak olmak için tüm minikleri ve ebeveynleri 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 15.00'de Bahariye Penguen Kitabevi'nde buluşuyor. Bazen bir ayrılığın hüznü, tek bir kanat çırpışına sığar... Annemin Kalbi Kuş Gibi, anne - çocuk bağının derinliğini, özlemi ve sevgiyi yüreğe dokunan, sıcacık bir öyküyle anlatıyor.