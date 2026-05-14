Çocuk ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

Pes etmek mi? O sadece solucanlara göredir, ‘Henüz Uçamıyoruz’

Biblio Kids, “Henüz Uçamıyoruz” adlı 3 yaş üzeri kitabıyla minik okurlarını denemekten vazgeçmemenin neşeli ve ilham verici dünyasına davet ediyor.

Matthew Ward’un kaleme aldığı, Scott Magoon’un ise kendine has çizgileriyle hayat verdiği “Henüz Uçamıyoruz”, raflardaki yerini aldı. Uçmak için kanatları olan ama bir türlü başaramayan üç kafadar kuşun hikâyesini anlatan bu eser, çocuklara "başarısızlık" kavramına bambaşka bir pencereden bakmayı öğretiyor. Kitap boyunca spor yapan, roket inşa eden, hatta karmaşık matematik hesaplarına girişen kahramanlarımız; düşseler de balonları patlasa da pes etmiyorlar. Çünkü onlar biliyor ki yeterince çabalarlarsa bir gün mutlaka başaracaklardır.

Kadıköy Ev Kütüphanesi’nde Atölye: Muffie

16 Mayıs Cumartesi saat 11.30’da çocuklarımızın çok seveceği bir atölye gerçekleşiyor. Atölyenin eksenindeki kitap Kumdankale yayını Muffie. Bu özel buluşmada, Muffie kitabı eşliğinde uzay, keşif ve hayal gücü üzerine kısa bir girişle başlayıp Neil Armstrong ve Ay yolculuğuna uzanan ilham verici bir sohbet kurulacak; ardından yazar Deniz Mert İçöz kitabın yazım sürecini ve karakterlerin ortaya çıkışını, çizer Selen Cebeci ise görsel dünyanın nasıl şekillendiğini paylaşacak. Söyleşinin devamında çocuklar merak ettiklerini sorma fırsatı bulurken, etkinliğin ikinci bölümünde Döndü İçöz eşliğinde uzay temalı bir pop-up kart atölyesi gerçekleştirilecek; katılımcılar kendi ay, yıldız ve uzay sahnelerini tasarlayarak üç boyutlu kartlarını oluşturacak ve gün, üretilen çalışmaların paylaşılmasıyla tamamlanacak.

Border_Less Artbook Days’in 8. Edisyonu Salt Galata’da

Border Less Artbook Days’in 8. Edisyonu 15-17 Mayıs arasında Salt Galata’da 12 farklı ülkeden 69 katılımcıyı bir araya getiriyor. Etkinlikte yayınlar, sanatçı kitapları, sohbetler, edisyonlar ve yeni karşılaşmalar bir araya geliyor. Herkese açık ve ücretsiz.

Ankara Gökyay Vakfı Satranç Müzesi

40 yıl boyunca 103 ülkeden toplanan 540 satranç parçasının yer aldığı Satranç Müzesi, en büyük satranç koleksiyonuna sahip olmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alıyor. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Kurtuluş Savaşı, Harry Potter, Şirinler, Red Kit ve Yüzüklerin Efendisi temalı satranç takımlarından Kazakistan'dan alınmış satranç takımına kadar geniş bir koleksiyon içeriyor. Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarının yer aldığı satranç takımının da yer aldığı bu ilginç müze pazar ve pazartesi dışında her gün 10:00 - 18:00 arası meraklılarını bekliyor.