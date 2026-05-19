Çocuk Ajandası
Özge DOĞAR
24 Mayıs’a kadar Müzeler Haftası’nda çocuklarla gezmek için hem eğitici hem de eğlenceli müzeler harika bir seçenek. Özellikle bilim, oyuncak, doğa ve etkileşimli müzeler çocukların ilgisini çekiyor. 2026 Müzeler Haftası kapsamında birçok müzede atölye ve özel etkinlikler de düzenleniyor, üstelik bu haftaya özel ücretsiz. Bu hafta köşemizi çocuklarınızla gidebileceğiniz müzelere ayırdım.
Ankara
Çocuklarla en keyifli rotalardan biri:
Rahmi M. Koç Müzesi Ankara
Eski arabalar, trenler, bilim ve teknoloji bölümleriyle özellikle 6-12 yaş grubunun favorisi.
Feza Gürsey Bilim Merkezi
Deney düzenekleri ve interaktif alanlarıyla çocukların “dokunarak öğrenebildiği” makânlardan biri.
METU Bilim ve Teknoloji Müzesi
Açık hava uçak alanı ve bilim tarihi bölümü ilgi çekiyor.
Oyuncak Müzesi
Eski oyuncaklar çocuklar kadar yetişkinleri de etkiliyor.
Cin Ali
Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için nostaljik ve sıcak bir deneyim.
Altınköy Açık Hava Müzesi - Altındağ
Köy yaşamını deneyimleyebilecekleri açık hava alanı; özellikle küçük yaş grubu için çok keyifli.
Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi
Uzay, teleskop ve astronomi meraklısı çocuklar için güzel bir rota.
İstanbul
İstanbul’da çocuklarla gidilebilecek müzeler arasında özellikle yaratıcı atölye yapan yerler öne çıkıyor.
İstanbul Oyuncak Müzesi
Masalsı atmosferi ve oyuncak koleksiyonuyla çocukların favorisi.
Rahmi M. Koç Müzesi
Denizaltı, nostaljik araçlar ve deney alanlarıyla tam bir keşif müzesi.
İstanbul Modern
Çocuk atölyeleri ve yaratıcı sanat etkinlikleriyle öne çıkıyor.
Miniatürk
Türkiye’nin minyatür eserleri çocukların çok ilgisini çekiyor.
Deniz Müzesi
Gemiler ve denizcilik tarihi seven çocuklar için ideal.
İzmir
İzmir Oyuncak Müzesi
Renkli atmosferiyle özellikle okul öncesi ve ilkokul grubu için çok uygun.
İzmir Arkeoloji Müzesi
Tarihi eserler ve heykeller çocukların hayal gücünü besliyor.
Key Museum
Klasik araba meraklısı çocuklar için harika.
Evrensel Çocuk Müzesi
Etkileşimli alanlarıyla çocuk odaklı deneyim sunuyor.
Tarihi Asansör
Müze olmasa da çocuklarla kısa kültür gezisi için keyifli bir durak.
Müzeler Haftası boyunca bazı müzelerde ücretsiz giriş, çocuk atölyeleri ve özel etkinlikler yapılabiliyor. Gitmeden önce müzelerin resmi sayfalarından güncel programı kontrol etmek doğru olur.