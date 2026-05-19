Çocuk Ajandası

Özge DOĞAR

24 Mayıs’a kadar Müzeler Haftası’nda çocuklarla gezmek için hem eğitici hem de eğlenceli müzeler harika bir seçenek. Özellikle bilim, oyuncak, doğa ve etkileşimli müzeler çocukların ilgisini çekiyor. 2026 Müzeler Haftası kapsamında birçok müzede atölye ve özel etkinlikler de düzenleniyor, üstelik bu haftaya özel ücretsiz. Bu hafta köşemizi çocuklarınızla gidebileceğiniz müzelere ayırdım.

Ankara

Çocuklarla en keyifli rotalardan biri:

Rahmi M. Koç Müzesi Ankara

Eski arabalar, trenler, bilim ve teknoloji bölümleriyle özellikle 6-12 yaş grubunun favorisi.

Feza Gürsey Bilim Merkezi

Deney düzenekleri ve interaktif alanlarıyla çocukların “dokunarak öğrenebildiği” makânlardan biri.

METU Bilim ve Teknoloji Müzesi

Açık hava uçak alanı ve bilim tarihi bölümü ilgi çekiyor.

Oyuncak Müzesi

Eski oyuncaklar çocuklar kadar yetişkinleri de etkiliyor.

Cin Ali

Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için nostaljik ve sıcak bir deneyim.

Altınköy Açık Hava Müzesi - Altındağ

Köy yaşamını deneyimleyebilecekleri açık hava alanı; özellikle küçük yaş grubu için çok keyifli.

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi

Uzay, teleskop ve astronomi meraklısı çocuklar için güzel bir rota.

İstanbul

İstanbul’da çocuklarla gidilebilecek müzeler arasında özellikle yaratıcı atölye yapan yerler öne çıkıyor.

İstanbul Oyuncak Müzesi

Masalsı atmosferi ve oyuncak koleksiyonuyla çocukların favorisi.

Rahmi M. Koç Müzesi

Denizaltı, nostaljik araçlar ve deney alanlarıyla tam bir keşif müzesi.

İstanbul Modern

Çocuk atölyeleri ve yaratıcı sanat etkinlikleriyle öne çıkıyor.

Miniatürk

Türkiye’nin minyatür eserleri çocukların çok ilgisini çekiyor.

Deniz Müzesi

Gemiler ve denizcilik tarihi seven çocuklar için ideal.

İzmir

İzmir Oyuncak Müzesi

Renkli atmosferiyle özellikle okul öncesi ve ilkokul grubu için çok uygun.

İzmir Arkeoloji Müzesi

Tarihi eserler ve heykeller çocukların hayal gücünü besliyor.

Key Museum

Klasik araba meraklısı çocuklar için harika.

Evrensel Çocuk Müzesi

Etkileşimli alanlarıyla çocuk odaklı deneyim sunuyor.

Tarihi Asansör

Müze olmasa da çocuklarla kısa kültür gezisi için keyifli bir durak.

Müzeler Haftası boyunca bazı müzelerde ücretsiz giriş, çocuk atölyeleri ve özel etkinlikler yapılabiliyor. Gitmeden önce müzelerin resmi sayfalarından güncel programı kontrol etmek doğru olur.