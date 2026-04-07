Çocuk büyüten proje

2013 yılında, Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde temeli atılan ve “1080 günde tamamlanacak” denilen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi, aradan geçen 13 yıla karşın tamamlanamadı.

Kördüğüm haline gelen projenin 2013 yılında 3 milyar 746 milyon TL olarak açıklanan toplam proje tutarı, 2026 itibarıyla 83,5 milyar TL olarak güncellendi.

URALOĞLU’NDAN MÜJDE

Ankara-İzmir YHT Hattı, ilk kez 2007 yılında iktidarın yatırım programı kapsamına alındı. Projenin temeli ise ancak 2013 yılında atılabildi.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Binali Yıldırım, projenin bin 80 günde bitirileceğini söyledi. Proje kapsamındaki toplam yatırım tutarı ise 2013 yılında 3 milyar 746 milyon 188 bin TL olarak açıklandı.

2013’te 3,7 milyar TL olarak açıklanan maliyetin 83,5 milyar TL’ye fırladığı 2026 yılında, projedeki fiziki ilerleme oranının yüzde 77 olduğu duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Temaslarda bulunmak üzere” gittiği Afyonkarahisar’da 3 Nisan’da yaptığı açıklamada, yapımı devam eden Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattındaki yüzde 77’lik ilerleme oranını, “Müjde” olarak duyurdu. Projenin yalnızca bir ulaşım projesi olmadığını belirten Uraloğlu, “Proje, aynı zamanda “Ankara’dan İzmir’e uzanırken Afyon’u, Uşak’ı ve Manisa’yı da geleceğe taşıyacak bir refah köprüsü olacaktır” diye konuştu.

BEŞ BAKAN GÖRDÜ

Temeli 2013 yılında atılan ve 2026 yılında yüzde 77’lik ilerleme oranı, “Müjde” olarak duyurulan proje, beş bakan eskitti. Binali Yıldırım’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döneminde temeli atılan projede sırasıyla Lütfi Elvan, Ahmet Arslan, Mehmet Cahit Turhan, Adil Karaismailoğlu ve Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bütçede bir karadelik haline gelen projede 2020 yılı itibarıyla yaşanan maliyet artışları, yıllara göre şöyle sıralandı:

•2020: 16,4 milyar TL

•2021: 18,1 milyar TL

•2022: 24,9 milyar TL

•2023: 62,1 milyar TL

•2024: 64,4 milyar TL

•2025: 83,5 milyar TL