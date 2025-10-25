Çocuk Dostu Köy’de umut sahne alacak

6 Şubat depreminin ardından Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Döver Köyü’nde hayata geçirilen Çocuk Dostu Köy projesi ikinci yılına girerken proje gönüllüleri kapsamlı bir çocuk ve sanat festivali için kolları sıvadı. Defne Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye’nin ilk Çocuk Dostu Köyü ilan edilen Döver Köyü’nde 25-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek “Çocuk ve Sanat Festivali”nde 6 gün boyunca müzik dinletileri tiyatro gösterimleri, çocuklar için eğlenceli oyunlar, atölyeler, çeşitli etkinlikler ve sürprizler katılımcıları karşılayacak.

“Gelecekten umudu olan herkesi bekliyoruz” diyerek festivale katılım çağrısı yapan proje yürütücüsü Çetin Bayram ve proje sözcüsü sanatçı İlkay Akkaya düzenledikleri festivalle amaçlarının deprem bölgesinde başta çocuklar olmak üzere herkesin sanatsal aktivitelerle iyi hissetmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

EŞİTSİZLİK GİDERİLMELİ

İlkay Akkaya, Çocuk Dostu Köy’ün hikâyesinin, köydeki çocukların güvenle oynayabileceği bir çocuk parkı yapma fikriyle başladığını söyledi. Akkaya "Bu sürede fark ettik ki, çocukların yalnızca oyun alanına değil; sanat, paylaşım ve psikosoyal destek dolu bir yaşam alanına ihtiyacı var. Bu süreçte çocuklarla birlikte etkinlikler ve atölyeler düzenledik, köy sokaklarını renklendirip duvarlarına grafiti mural çalışmalar uyguladık ve sanatsal çalışmalara öncelik verdik. Projemiz, bu eşitsizliği azaltmak ve şehirdeki çocuklara sunulan kültürel, sanatsal ve sosyal olanakları köy çocukları için de erişilebilir kılmak amacıyla ortaya çıktı. Köydeki eski okulu dönüştürerek bir sanat merkezi haline getirdik; böylece çocuklar hem oyun hem de sanatla buluştu. Bu çalışmaların sonucunda köy, çocukların haklarını ve iyi olma hâlini merkeze alan bir yaklaşım ile ‘Çocuk Dostu Köy’ ilan edildi" dedi. Deprem sonrası Döver Köyü'nde bu çalışmalara başladıklarını anımsatan Akkaya "Şu anda bir pilot çalışma yürütüyoruz. Amacımız ülkemizin birçok bölgesine bu çalışmayı yaymak" diye konuştu. Çalışmaları sırasında Boğaziçi Üniversitesi’nin kendilerine akademik olarak katkı sağladığını belirten Akkaya, festivale herkesi beklediklerini söyledi. Katılımların ücretsiz olduğu “Çocuk ve Sanat Festivali”nin ayrıntılı programına Çocuk Dostu Köy projesi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

‘SANAT ANKSİYETEYE KARŞI YARDIMCI OLUR’

Çocuk Dostu Köy projesinin kültür sanat sorumlusu Özcan Şenver ise bir afetin ya da savaşın en çok etkilediği grubun çocuklar olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Çocuk Dostu Köy belki çocukları baz alarak yola çıktı ama şimdi çocuklara, ailelerine, herkese dokunmaya çalışıyor. Yaraları sarmak istiyor. Çünkü biliyoruz ki sanat akıl yürütme ve duygusal dayanıklılığı geliştirir. Sanat anksiyeteye ve depresyona karşı yardımcı olur. Bu bilinçle Döver Köyü’nde kültürel, sanatsal ve sosyal olanakları köy çocukları için de erişilebilir kılmak istedik. Bunun için köydeki eski okulu dönüştürerek bir sanat merkezi haline getirdik. 25-30 Ekim arasında yapacağımız ‘Çocuk ve Sanat Festivali’ni de bu kapsamda ele alıyoruz. Sanatla insanlara dokunmak istiyoruz. Biliyoruz ki yaralarımızı hep birlikte, el ele vererek sanatla saracağız. Konserler, tiyatro gösterimleri, çocuklar için oyun atölyeleri, daha birçok sürpriz hepimize iyi gelecek. İstiyoruz ki el ele, gönül gönüle olalım. Türkülerimizi birlikte seslendirelim. Yaralarımızı sarıp güçlenelim. İstiyoruz ki bu türküleri daha birçok köye ulaştıralım.”