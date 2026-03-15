Çocuk Edebiyat Evi’nde özgür dünya kuracaklar

  • 15.03.2026 09:39
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Birgül BİRBEN 

Çocukların edebiyatla erken yaşta buluşmasını amaçlayan Çocuk Edebiyatı Evi, kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Eğitimci–yazar Özge Doğar tarafından hayata geçirilen proje, çocuk edebiyatını yalnızca kitaplarla değil; atölyeler, buluşmalar ve yaratıcı üretim alanlarıyla yaşayan bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.

Mekân, çocukların hayal gücünü destekleyen, okuma ve yazma becerilerini geliştiren, eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi teşvik eden bir kültür alanı olarak tasarlanırken çocuklar hikâyeler yazacak, karakterler yaratacak ve kendi dünyalarını kuracak.

