Çocuk Esirgeme Kurumu vakıflara peşkeş çekiliyor

HABER MERKEZİ

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Ulus’ta bulunan tarihi Çocuk Esirgeme Kurumu binasının vakıf ve derneklere peşkeş çekildiği iddiasını TBMM gündemine getirdi.

İlgezdi, Çocuk Esirgeme Kurumu binasının yandaş vakıf ve derneklere 80 lira karşılığında kiralanmış olduğu bilgisine ulaştık. Bu vakıf ve dernekler, mevzuata aykırı olarak tarihi binada bulunan dükkanları üçüncü kişilere 5 bin liraya kira veriyor. Yetkililer yaşanan usulsüzlüğe göz yumuyor. Vakıf ve dernekler Çocuk Esirgeme Kurumu binası üzerinden rant sağlıyor" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Akkuş İlgezdi, şu soruları sordu:

•Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait olan bina hangi vakıf ve derneklere kaç yıllığına, ne kadar ücrete kiralanmıştır?

•Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait olan bina hangi şahıslara ve şirketlere kaç yıllığına, ne kadar ücrete kiralanmıştır?

•Vakıf ve dernekler tarafından üçüncü kişilere kiralanmasına neden ve nasıl engel olunmamıştır?

•Mevzuata aykırı olarak üçüncü kişilere kiralama yapılmasına göz yuman yetkililer hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır, açılmamışsa gerekçesi nedir, bu soru önergesi sonrasında bir soruşturma başlatılacak mıdır?