Çocuk evlerinde saldırı: SES’ten “tasarruf öldürür” tepkisi

Haber Merkezi

Bursa’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Bursa İlk Kabul Uludağ Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde sosyal hizmet emekçilerine yönelik fiziksel saldırı yaşandı. 27 Mayıs’ta meydana gelen olayda yaralanan emekçilerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bursa Şubesi, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Bakanlığın yanlış politikalarına dikkat çekti. Açıklamada, sosyal hizmet emekçilerinin kurum içinde ve dışında birçok güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakıldığı belirtilerek, “Mevcut politikalar sorunları çözmek yerine riskleri artırmaktadır” denildi.

‘UYARILAR DİKKATE ALINMADI’

SES Bursa, benzer sorunların yakın geçmişte de yaşandığını ancak yetkililer tarafından gerekli önlemlerin alınmadığını vurguladı. Bayram sürecinde kapasitesinin üzerinde hizmet veren kuruluşta yalnızca bir bakım personeli ve toplamda üç personel görevlendirilmesinin açık ihmal olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Sosyal hizmetlerin planlanması tasarruf tedbirlerinin dışında tutulmalıdır” denildi.

‘KAPASİTE ÜSTÜ HİZMET GÜVENLİK RİSKİNİ ARTIRIYOR’

Çocuk kuruluşlarının kapasitelerinin üzerinde hizmet verdiğine dikkat çekilen açıklamada, yetersiz fiziki koşullar ve personel eksikliğinin hem çocukların hem de emekçilerin güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

SES Bursa, durumuna uygun kuruluşa yerleşmek için aylarca sıra bekleyen çocukların tekrar tekrar travmaya maruz bırakıldığını kaydetti. Açıklamada, yanlış politikaların çocuklara nitelikli hizmet sunulmasını zorlaştırdığı ve sorunları derinleştirdiği ifade edildi.

‘SOSYAL HİZMETLERDE TASARRUF ÖLDÜRÜR’

Sendika, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 28 Nisan 2026 tarihli talimat yazısıyla bayram boyunca 4/d personelin görevlendirilmesini özel izne bağladığını hatırlattı. Bu uygulama nedeniyle kuruluşların eksik personelle hizmet üretmek zorunda bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu nedenle kapasite üstü hizmet verilen kuruluşta sadece bir bakım personelinin görevlendirilmesi nedeniyle emekçilerin can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bunun sorumluları hesap vermelidir.”

‘GÜVENLİ ÇALIŞMA ALANLARI İSTİYORUZ’

SES Bursa, sosyal hizmet emekçilerinin mesleki bilgi ve becerilerini ortaya koyabilecekleri, hizmet alanların ise insan onuruna yaraşır hizmet alabilecekleri kamu binalarının acilen temin edilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, 24 saat esasına uygun, yeterli sayıda liyakatli personel istihdam edilmesi çağrısı yapılarak, “Sosyal hizmet emekçilerinin ve hizmet alan vatandaşların güvenliği, bütçe kısıtlamalarına feda edilemeyecek bir insan hakkı ve devletin asli sorumluluğudur. Bu yanlış uygulamalardan derhal dönülmelidir” denildi.