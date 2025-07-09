Çocuk, genç, yaşlı çalışırken öldü

Emek Servisi

Güvencesiz çalışma, aşırı mesai, çocuk işçilik ve örgütsüzlük; alınmayan önlemler ile işçi yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, haziran ayının iş cinayetleri raporunu yayımladı. Haziran ayında her gün en az 5 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Haziranda en az 164 işçi, yılın ilk 6 ayında en az 961 işçi, çalışırken hayatını kaybetti.

En çok iş cinayetinin güvencesiz çalıştırmanın en yaygın olduğu işkolları olan inşaat, tarım ve taşımacılıkta olduğu ifade edildi. İnşaatlarda yüksekten düşmeler; tır, kamyon, otobüs, taksi şoförleri ve moto kuryeler için trafik kazaları; tarım işçisi, çiftçi ve besiciler için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi; metal işkolunda ezilmeler; madenlerde göçükler önde gelen ölüm nedenleri oldu.

Haziranda sanayi işkolunda 47 işçi, inşaatlarda 40 işçi, hizmet sektöründe çalışan 39 ve tarım işkolunda 38 işçi yaşamını yitirdi.

Çocuk iş cinayetleri haziranda da sürdü. En az 4 çocuk, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Çocukların üçü tarım, biri metal işkollarında çalışıyordu. İş cinayetlerinde ölenlerin 15’i kadın işçiydi. Geçtiğimiz ay ayrıca en az 5 göçmen işçi, tarım, gıda, maden ve inşaat işkollarında çalışırken yaşamını yitirdi.

Ay boyunca ölen 164 işçinin yalnızca 3’ü sendikalıydı. Ölenlerin 161, yani yüzde 98,18’i sendikalarda örgütlenmemiş işçilerdi.

İSİG Meclisi raporunda, TPI, Toros Tarım, DYO, Özel Sektör Öğretmenleri, Queen Flowers, kamu işçileri, Gübretaş, Temel Conta, Şişli Belediyesi başta olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki direnişler de selamlandı.

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75'İNDE ÇALIŞMAK ZORUNDA

İSİG Meclisi gönüllüleri, geçtiğimiz ay yaşamını yitiren yaşlı ve çocukları raporda hatırlattı. Emekli olduğu halde maaşı yetmediği için çalışan ve güvencesiz çalıştığı için sigortasını dolduramayıp emekli olamayan yaşlı işçi ölümleri şöyle sıralandı:

• 75 yaşındaki Zeki Aldemir, İzmir Karşıyaka’da telsizci olarak çalıştığı taksi durağında fenalaştı. 57 yaşındaki taksi şoförü Ercan Kiremitçiler de müdahale ederken kalp krizi geçirdi. İki çalışan kurtarılamadı.

• 71 yaşındaki inşaat işçisi Selami Şimşek, Yozgat Sarıkaya’da çalıştığı inşaatın 6. katından düştü.

• 67 yaşındaki Abdullah Çolak'ın cansız bedeni, Tekirdağ Ergene Deri İhtisas Karma Sanayi’nde gece bekçisi olarak çalıştığı fabrikanın bekçi kulübesinde bulundu.

• 66 yaşındaki orman işçisi Latif Usta, Düzce Gölyaka’da kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.