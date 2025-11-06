Çocuk Hakları Festivali İstanbul’u 12 gün boyunca renklendirecek

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği 5. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali 11-23 Kasım arasında şehrin dört bir yanında çocuklarla buluşacak. Açılış töreni 11 Kasım’da Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Festival, çocuklara hem eğlenecekleri hem de haklarını öğrenecekleri geniş bir program sunuyor. Atölyelerden tiyatroya, konserlerden sokak etkinliklerine yüzlerce etkinlik yer alacak.

Festival; Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas, Arnavutköy Kültür ve Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar, Turhan Selçuk Kültür Evi, Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, İdris Güllüce Kültür Merkezi ve İBB Kültür Habitat Sahne’de düzenlenecek. Hava koşullarına bağlı Beyoğlu ve Fatih’te sokak etkinlikleri de yapılacak.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel ilkelerine dayanarak hazırlanan program, çocukların görüşleriyle şekillendirildi. Böylece festivalde ‘katılım hakkı’ doğrudan uygulamaya geçirildi. Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği’nin ‘İyileştiren Hikâyeler’ sergisi, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesindeki çocukların deprem sonrası fotoğraf ve yazılarını buluşturuyor. Sergi, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.