Çocuk hastalıklarının bir nedeni de kirli hava

Haber Merkezi

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), kuruluşunun 10. yılında İstanbul’da “Çocuklar İçin Temiz Hava Sempozyumu” düzenledi. Sempozyumda Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl 237 binden fazla 5 yaş altı çocuk, kirli hava nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

THHP Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, “Ülkemizde ölüm sebepleri arasında hava kirliliği beşinci sırada. 2021’de 538 yenidoğan kirli hava nedeniyle yaşamını yitirdi. Hava kirliliği önlenebilir bir halk sağlığı sorunu" dedi.

Platformun sunulan raporda ve sempozyumda sunulan bildirilerde şu noktalara dikkat çekildi:

• Yoksul çocuklar risk altında: Özellikle düşük gelirli bölgelerde yaşayan çocuklar en büyük risk grubunda.

• Anne karnında başlıyor: Gebelikte solunan kirli hava, annenin dolaşım sistemi üzerinden plasentaya geçerek fetüsü etkiliyor. Bu durum erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve kalıcı gelişim bozukluklarına yol açıyor. Beyin gelişimini etkiliyor. İleride Alzheimer ve MS gibi hastalıkların riskini artırıyor.

• Çocukluk çağı kanserlerini artırıyor: Araştırmalar, gebelikte kirli havaya maruz kalmanın çocukluk çağı kanser riskini yüzde 30 artırdığını ortaya koyuyor.

• Alerjik hastalıkların ana nedeni: Hava kirliliği, çocuklarda zatürre, bronşiolit, astım ve alerjik hastalıkların temel nedeni. Her yıl 33 milyon bebek RSV virüsüne yakalanıyor, 100 bini bu nedenle hayatını kaybediyor. Kirli hava ayrıca böbrek hastalığı, hipertansiyon, diyabet, obezite ve tiroid sorunlarını da tetikliyor.