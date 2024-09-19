'Çocuk işçi' Alperen'in ölümü: 3 kişi hakkında 6 yıla kadar hapis talebi

Ankara'da çalıştığı inşaatın 6’nci katından düşerek hayatını kaybeden 'çocuk işçi' 15 yaşındaki Alperen Kocayavuz’un ölümüyle ilgili 3 kişi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çubuk'ta Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Alperen Kocayavuz, MESEM kapsamında, 23 Temmuz’da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan Kocayavuz, hayatını kaybetti.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında inşaatın sahibi ve müteahhit Serkan Demirer, iş güvenliği uzmanı Arif Çıkışır ve taşeron firma sahibi Murat Karakuş tutuklandı.

Soruşturma sonunda 3 kişi hakkında iddianame düzenlenerek, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Alperen Kocayavuz'un, asansör boşluğunu kapatmak için üzerine konulan tahtaya oturduğu, bu sırada tahtanın kırılması sonucu boşluğa düştüğü belirtildi.

YASAĞI DİKKATE ALMADILAR

İddianamede sanıkların inşaatta gerekli denetimleri yapmadığı, gerekli iş güvenliği önlemlerini almadığı, yaş itibarıyla çalıştırılması yasak olan inşaat sahasında yaşı küçük çocuğu çalıştırmak suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri belirtildi.

Sanıklardan müteahhit Serkan Demirer, iddianamedeki ifadesinde Alperen'in taşeron firma sahibi Murat Karakuş’un yanında sigortalı olarak çalıştığını ve kusurunun bulunmadığını söyledi.

Taşeron firma sahibi Murat Karakuş ise Alperen'in okulu nedeniyle yanında sigortalı olarak staj yaptığını söyleyerek, iş güvenliği açısından kendisine yapılan herhangi bir bildirimin olmadığını, sorumluğunun bulunmadığını iddia etti. İş güvenliği uzmanı Arif Çıkışır da inşaattaki eksiklikleri müteahhide bildirdiğini ileri sürerek, olayla ilgili kusurunun olmadığını iddia etti.

Tutuklu sanıkların Çubuk 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada Alperen Kocayavuz’un ailesi ve yakınları da yer aldı. Sanıklar, savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. İfadelerinin ardından hakim bu aşamada sanıkların üzerlerine atılı suç ve deliler ışığında tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.