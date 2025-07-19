Çocuk işçi cinayetinde ödül gibi ceza istemi

Emek Servisi

Niğde’de Ateş Polimer adlı geri dönüşüm fabrikasında çalışırken kolunu makineye kaptırarak iş cinayetinde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul’un ölümüyle ilgili davada sanıklar için istenen ceza, çocuğun yaşından az oldu. Üç sanık için "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İsmail Saymaz’ın haberine göre Özkul’un ölümüyle ilgili davada sanıklar için istenen ceza belli oldu. İddianamede üç sanık için "taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istenirken zanlılar ceza alsa bile bir gün dahi cezaevinde kalmayacak. Dava dosyasında aileden müşteki olarak sadece Özkul’un annesi yer alıyor.