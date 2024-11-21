Çocuk işçi yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde inşaatın dış cephesindeki iskelenin yıkılması sonucu 5'inci kattan düşen 15 yaşındaki inşaat işçisi İlhan Yolcu hayatını kaybetti, 16 yaşındaki amcasının oğlu Burhan Yolcu ağır yaralandı. İş cinayeti, saat 09.00 sıralarında Emirdağ ilçesi Çilli Mahallesi'nde meydana geldi.

5 katlı inşaata kurulan iskele, halatının kopması sonucu yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde İlhan Yolcu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Burhan Yolcu ise müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.