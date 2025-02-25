Çocuk işçiliği ile gündeme gelen MESEM'de usulsüzlük: Kamu 77 milyon lira zarara uğratıldı!

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM), AKP iktidarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın eliyle artan çocuk işçiliğinin meşrulaştırıldığı araç olurken bu kez de usulsüzlük skandalı ile gündeme geldi.

DHA'nın aktardığına göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, MESEM üzerinden usulsüzlük yaparak kamunun zarara uğratıldığına yönelik iddialar hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Kocaeli merkezli İstanbul, Diyarbakır, Hatay, Bingöl, Manisa ve Samsun’da operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MESEM GERÇEĞİ

FİSA Çocuk Hakları Merkezi, çocuk işçiliğine yönelik İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman ve Antep başta olmak üzere birçok sanayi kentinde araştırma yürüttü.

2019-2023 döneminde, çocukların geçirdiği iş kazası oranının yüzde 240 arttığı aktarılan raporda, pandemi döneminin başlangıcı dikkate alındığında bu oranın yüzde 520’ye çıktığı ifade edildi.

SON 2 YILDA 65 ÇOCUK YANDI

FİSA Çocuk Hakları Merkezi İzleme ve Raporlama Uzmanı Ezgi Orak, çocuklara dönük istismar ve çocuk ölümlerinin cezasızlık politikalarıyla ilişkili olduğunu vurguladı. MA’ya konuşan Orak, İzmir'de 5 çocuğun haytaını kaybettiği yangını anımsatarak "Fark ettik ki 2022 yılının Ocak ayından bu yana 65 çocuk bu şekilde yaşamını kaybetmiş. Bu bize yoksulluğu, bakım verenlerin üzerindeki yükümlülüğü de anlatıyor. Anne, o çocuklar o yangında yaşamlarını kaybettiği için sorumlu görülmüş ve gözaltına alınmış. Burada birinci sorumlu devlettir, çünkü devletin çocukların yaşam hakkını koruma ve onların büyüyüp gelişebilecekleri alanları yaratma konusunda bir yükümlülüğü var" dedi.