Çocuk istismarı davasında skandal karar: Sanığa tutuklama olmadan 13 yıl hapis!

10 yaşındaki bir çocuğun komşusu ve akrabası tarafından istismara maruz bırakıldığı için açılan davada sanığa "sarkıntılık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 13 yıl hapis cezası verildi, tutuklama uygulanmadı. Dosya istinafa taşındı.

İddiaya göre E.E’nin komşusu M.Ç. hakkında "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından dava açıldı.

"CEZA ADALETİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Rojin Kartal, eylemlerin "sarkıntılık" düzeyinde değerlendirilemeyecek ağırlıkta olduğunu belirterek, mahkemenin fiili daha hafif suç tipi içinde değerlendirerek hüküm kurmasının "ceza adaletinin temel ilkeleriyle bağdaşmadığını" söyledi.

Mağdurun annesi duruşma sonrası, "Bu adam toplum içinde gezmemeli. Bu mahalle her şeyi biliyor neden susmuşlar?" dedi.