Çocuk İstismarlarını Önleme Komisyonu'nun üyeleri belli oldu

Çocukların her hürlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis'te komisyon kuruldu.

Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunmasına Yönelik Araştırma Komisyonu'na üye ile başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkan, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanvekili, AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas sözcü, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da katip oldu.

KOMİSYON ÜYELERİ

Komisyon üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu.