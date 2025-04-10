Çocuk kitabında skandal ifadeler

Maltepe İlçe Öğrenci Meclisi, kitap okuma yarışması düzenleme kararı aldı. Mart ayının sonunda düzenlenen yarışma için son başvuru süresi 14 Mart olarak belirlendi. Okullara, yarışmada kullanılacak kitapların listesi gönderildi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere yönelik düzenlenen kitap okuma yarışmasının İstanbul Valiliği’nin, “Ben Okuyorum İstanbul Okuyor” projesi kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Yarışmaya yönelik ilkokul kademesindeki öğrenciler için Mevlana İdris’in İyilik Dükkanı ile Mustafa Ruhi Şirin’in Her Çocuğun Bir Yıldızı Var kitapları önerildi. Velilerin iddiasına göre, 250 TL olan İyilik Dükkanı isimli kitabın satış fiyatı, yarışma takviminin belirlenmesinin ardından 500 TL’ye kadar çıktı.

İÇERİĞİ TEPKİ ÇEKTİ

Fiyat tartışmalarının yanı sıra kitabın içeriği de büyük tepki çekti. Yazım yanlışlarıyla dolu kitapta kadına ve hayvana şiddeti anlatan ifadelerin yer aldığı öğrenildi. Kitapta öte yandan öğretmenleri ve okulu değersizleştiren ifadelere de yer verildi.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve 2022 yılında hayatını kaybeden Mustafa İdris’e ait İyilik Dükkânı isimli kitaptaki tartışmalı bazı ifadeler, şöyle sıralandı:

• Yaramazlık yapanları tahtaya değil, aklıma yazdım diye öğretmen beni azarladı. Ben de aklıma, ‘Sen anlamazsın öğretmenim’ yazdım.

• Bir köpek, minik bir kediyi kovalıyordu. Atıldım ve minik kediyi kucağıma alıp kurtardım. Köpek benim üzerime atladı, çenesine bir tekme attım. Köpeğin çenesi kırıldı.

• En sevdiğim arkadaşımın babası camcı. Bazen arkadaşıma iyilik olsun diye evimizin camlarını kırıyorum.

• Öğretmenler gününde öğretmenime çiçek aldım. İçinde hapşırık tozu olduğunu kimse bilmiyordu. Öğretmen hapşırmaya başladığında önceden hazırladığım kağıt mendilleri öğretmenime verdim, takdir kazandım.

• Babaannemin kulakları işine geldiğinde duyuyordu, ben de onu işyerine kilitledim, her zaman duysun diye.

• Sabah uyanır uyanmaz kedinin kuyruğunu çekmiyorum, bu işi öğleden sonraya bırakıyorum.

• Hiç sırt üstü yatan kaplumbağa görmediğim için gördüğüm ilk kaplumbağayı ters çevirip iyilik yaptım.