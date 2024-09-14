Çocuk komisyonu önerisi

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir ortak imzala TBMM Başkanlığı’na teklif sunarak Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu kurulması talep etti. Sunulan teklifin gerekçesinde çocuk haklarıyla ilgili konuların düzenli olarak izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Teklifin gerekçesinde “TBMM’de çocuk haklarının geliştirilmesi, çocukların korunması alanında profesyoneller ve sivil toplum kuruluşları ile iletişimi sağlayacak, her yasa tasarısını çocuk haklarına uygunluk açısından inceleyecek, yıllık bütçelerde çocuklara yeterli kaynak ayrılmasını sağlamayı önceleyecek daimi bir ihtisas komisyonunun kurulmasına ihtiyaç vardır” denildi.

"ÇOCUK HAKKI GELİŞİMİNİ ORTAYA KOYACAK BİR RAPOR HAZIRLANMALI"

Teklifin gerekçe metninde, 2012’de kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu bünyesinde çocuk hakları alanında kamu denetçisinin görevlendirildiği ancak bu adımın çocuk hakları izleme ve geliştirilmesi yönünde yeterli olmadığı kaydedildi.

Bu kapsamda TBMM’de bir komisyon kurulmasının elzem olduğu belirtilerek, şunlar denildi: "Çocuk haklarıyla ilgili konuların ve bu haklara yönelik ihlallerin düzenli olarak izlenmesi ve ele alınması toplumsal bir önem taşımaktadır. Çocuk hakları ihlalleri iddialarına ilişkin başvuruları, olayları incelemek ve ilgili mercilere iletmek, yasal düzenlemeler önermeli ve Türkiye’nin çocuk hakkı gelişimini ortaya koyacak bir rapor hazırlanmalıdır. Tüm siyasi parti grupları eşit sayıda üyeyle temsil edilmelidir."