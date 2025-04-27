Çocuk Kuran kurslarına rekor kaynak transferi

Öğrencilerin beslenmesi, barınması ve hijyenik koşullarda eğitim alması için atılması gereken adımlara "kaynak yetersizliği" işaret ediliyor ancak dini eğitime kaynaklar bol kepçeden harcanıyor.

Birbiri ardına gündeme gelen istismar skandallarıyla dikkatleri üzerine çeken çocuk Kuran kurslarına Aile Bakanlığı rekor kaynak aktarıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 27 Ocak’ta, “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü” imzalandı. Protokolün 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında imzalandığı belirtildi. Protokol ile “Ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin” çocuklarını 4-6 yaş Kuran kurslarına kaydettirmeleri halinde kayıt ücretinin bakanlık bütçesinden karşılanması öngörüldü.

Bakanlık ile Diyanet arasında imzalanan protokol, “Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği” iddiasıyla yargıya taşındı. Çok sayıda derneğin protokolün yürütmesinin durdurulması talebiyle yaptığı başvurunun talep dilekçelerinde, kamu bütçesinden belirli bir inanç için harcama yapılmasının, “Ayrımcılık” olduğu kaydedildi.

DİYANET’E 92,1 MİLYON LİRA

Tüm itirazlara ve devam eden yargı sürecine karşın Diyanet ile Bakanlık, protokolü işletmeye devam etti. Çocuklara uygun olmadığı gerekçesinin yanı sıra denetimden uzak olduğu gerekçesiyle de tepki çeken çocuklara yönelik Kuran kurslarında yaşanan istismar olaylarının ardından, Aile Bakanlığı ve Diyanet arasında imzalanan protokol bir kez daha gündeme geldi.

Bakanlık'ın, 17 Ocak 2023'te imzalanan protokol kapsamında 2 sene önce Diyanet'e 50 milyon 789 bin 850 TL aktardığı öğrenildi. Bakanlık, protokol kapsamında 2024'te de para aktarmayı sürdürdü. Aile Bakanlığı’nın, geçen sene Diyanet’e 4-6 Yaş Kuran Kursları için aktardığı kaynak ise 41 milyon 367 bin 150 TL oldu. Protokol kapsamında 2023 ve 2024 yıllarında Diyanet’e aktarılan toplam kaynak ise kayıtlara, 92 milyon 157 bin TL olarak geçti. Toplam 92,1 milyon TL’lik kaynağın 135 bin 406 çocuk için kullanıldığı bildirildi.