Çocuk okutmak hayal oldu

Haber Merkezi

Üniversite öğrencileri 2025- 2026 eğitim öğretim dönemine de ekonomik krizin gölgesinde girdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredisi 3 bin TL ilken yurtlarına yüzde 40 oranında zam yapıldı. Buna göre en düşük yurt ücreti 517 TL’den 750 TL’ye, en yüksek yurt ücreti ise 855 TL’den 1250 TL’ye yükseldi. Ancak üniversite öğrencilerin karşı karşıya kaldığı tek zam KYK ücretleri ile de sınırlı değil. Üniversitelerde yeni dönemin başlamasıyla birlikte yemekhane ücretleri de birer birer zamlanmaya başladı.

YEMEKHANEDE YEMEK YEMENİN BEDELİ 2 BİN TL

Türk-İş’e göre açlık sınırı 27 bin 111 TL olurken yalnızca 22 bin 104 TL’lik bir asgari ücretle geçinen bir ailenin ise çocuğunu şehir dışında okutması ise neredeyse imkânsız hale geldi. İstanbul’da okuyan bir öğrencinin 6. Tip KYK yurdu ücreti 1250 TL olurken İstanbul’da aylık öğrenci abonmanı 381 TL, üniversite yemekhanesinden ayda 2 öğün yemek yemenin maliyeti ise 2 bin TL. Asgari ücretle geçinen bir aileye İstanbul’da okuyan çocuğunun sadece barınma, ulaşım ve gıda harcamaları aylık 3 bin 631 TL’ye mal oluyor. Aileye asgari ücretten geriye yalnızca 18 bin 473 TL, üniversite öğrencilerine ise sosyalleşmek veya kültürel etkinliklere katılmak için 3 bin TL’lik KYK kredisi/bursu kalıyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversitelerde de peşi sıra yemekhane ücretlerine yapılan zam oranları da açıklanmaya başladı. Buna göre üniversitelerde ortalama yemekhane ücreti 50 TL olurken yalnızca kampüste yemek yiyen bir öğrencinin iki öğünlük gıda harcaması aylık yaklaşık 2 bin TL’yi buluyor.

Bazı üniversitelerin ortalama yemekhane ücretleri ise şu şekilde:

• Boğaziçi Üniversitesi: 50 TL

• İstanbul Üniversitesi: 52,5 TL

• Akdeniz Üniversitesi: 55 TL

• Yıldız Teknik Üniversitesi: 50 TL

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 40 TL

• İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 52 TL

BARINMANIN MALİYETİ %40 ZAMLANDI

KYK yurtlarının aylık ücretleri şu şekilde: