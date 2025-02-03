Çocuk ölümlerini önleyin

Haber Merkezi

FİSA Çocuk Hakları Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl Türkiye’de en az 777 çocuk önlenebilir sebepler dolayısıyla yaşamını yitirdi.FİSA Çocuk Hakları Merkezi, “Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı 2024 Yılı Raporu”nu yayımlandı.

Raporda, çocuk ölümlerinin çoğunluğunun devletin yetersiz koruma mekanizmaları, politikaları ve strateji eksikliği nedeniyle gerçekleştiği vurgulandı.

Çocuk ölümlerinin büyük çoğunluğunun kamu görevlilerinin ihmali ya da doğrudan kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilen raporda, bu durumun devletin yaşam hakkını koruma konusundaki yetersizliğini gözler önüne serdiği ifade edildi. 777 çocuğun her birinin ölümünün önlenebilir olduğunun altı çizilen raporda, etkin politikaların hayata geçilerek, sorumluların cezalandırılması istendi.