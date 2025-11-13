Çocuk parkına baz istasyonu!

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Atakent Mahallesi muhtarlığının bulunduğu Necmettin Öztürk Parkı'nın içine yapılan baz istasyonu inşaatı, mahalle halkını ayağa kaldırdı. Halk ''Baz istasyonunun hemen yanından üç okul ve kültür merkezi bulunuyor.

Hem yerleşim yerlerinin içinde hem de yeşil alanda olan baz istasyonu istemiyoruz'' diyerek yetkililerden çalışmaların durdurulmasını istedi. Mahalleli, baz istasyonun karşı imza kampanyası da başlattı.

Baz istasyonu çalışmalarının olduğu park önünde dün toplanan Atakent mahallesi halkı ''Mahallemizde baz istasyonu istemiyoruz'', ''Kanser olmak istemiyoruz'', ''Atakent'e baz'lama olmak istemiyoruz'' dövizleri açtı.

''Belediye yetkililerini de buraya bekliyoruz'' diyen yurttaşlar, AKP'li Ümraniye Belediyesi yetkililerine de seslendi. Yurttaşların önü polis barikatı ile kesildi. Mahalleli,polis barikatına tepki gösterdi.

Burada konuşan bir yurttaş ''Baz istasyonu evimin hemen 5 metre ilerisinde. Şehrin içinde, sağlığımızı bozacaklar'' derken, bir başka yurttaş da yapılmak istenen baz istasyonunun hemen yanında bir kültür merkezi, 3 okul ve çocuk parkının içinde olduğunu kaydetti ve ekledi ''Daha önce görmediğimiz büyüklükte bir baz istasyonu yapılıyor. Hemen oturum olan bir binanın bitişiğinde yapılan bu baz istasyonu sağlığımızı bozacak. Kanser olmak istemiyoruz.''

HUKUKİ MÜCADELE

CHP Ümraniye İlçe Başkanı Metin Demirbilek de şunları kaydetti:

''Muhtarlık bahçesi içine biz baz istasyonu inşaat çalışması yapılmış, şu an baz istasyonu kulesi konuldu. Buradaki yetkililere belediyeden alınmış ruhsatı sorduk fakat ruhsat bize tebliğ edilmedi. Aldığımız bilgiye göre valilik kararı almış, BTK'da bu işlemi yürütüyor. Fakat Ümraniye Belediyesinden alması gereken ruhsat bize ibraz edilmedi. Mahalle sakinleri olarak burada bir araştırma yapılmadan, etrafındaki sitelere danışılmadan buraya biz baz istasyonu kurulmuştur. Atakent mahallesinde daha uygun alanlar mevcuttur. Etrafında oturum olmayam alanlar mevcuttur. Bu baz istasyonu buradan alınıp o alanlara götürülmeli. Bu işin takipçisi olacağız, hukuki girişimlerde bulunacağız.''

PARKIMA DOKUNMA Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu da şunları kaydetti:

''Necmettin Öztürk Parkı'nda izinsiz baz istasyonu yapılıyor. Ümraniye Belediyesi konuyla ilgili açıklama yapmıyor. İki okul ve çocuk bahçesi bulunan yeşil alanda mahalle sakinlerinin şikayetlerine rağmen inşaat çalışması devam ediyor. Parkımıza baz istasyonu yapılmasına izin vermeyeceğiz. Parkımıza dokunma.''