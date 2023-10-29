Çocuk parkında asılı bulundu

Bursa’da bir kadın, çocuk parkında asılı halde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi’nde bulunan Mümingençoğlu Çocuk Parkında yaşandı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan bir vatandaş, ağaca asılı bir kadın olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis, yaptığı incelemeler sonrası kadının G.Ö. olduğunu tespit etti. Kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlemek için Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.