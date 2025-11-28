Çocuk parkındaki elektrik akımı vakasında ağır ihmal: “Faciadan dönülmüş”

İstanbul Bağcılar’da 24 Kasım 2025’te belediyeye ait Plevne Parkı’ndaki oyun alanında beş çocuğun elektrik akımına kapılarak yaralanmasının ardından sahaya inen Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), iki gün süren incelemenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. EMO raporu, olayın bir “kaza” değil, açık ihmal ve denetim eksikliği sonucu meydana geldiğini ortaya koydu.

EMO İstanbul Şubesi tarafından görevlendirilen teknik heyet, 24-25 Kasım tarihlerinde parkta yaptığı incelemelerde, oyun aletlerinin büyük bölümünün dış mekânda kullanılmaya uygun üretilmediğini, yağmur ve nem gibi çevresel faktörlerden etkilenerek iç kısımlarına su girdiğini tespit etti.

Raporda, kablolama, saha panoları, fiş-priz tesisatı gibi tüm elektrik teçhizatının da dış ortam standartlarını karşılamadığı belirtildi. İncelemelerde, panoların üzerine plastik deterjan bidonlarından kesilerek yapılmış ilkel gölgeliklerin yerleştirildiği; yine dış kullanım için kesinlikle uygun olmayan üçlü uzatma prizlerinin kullanıldığı saptandı.

Teknik ekip ayrıca cihazların kablo girişlerinde kullanılan rakorların yerinden çıktığını, bu nedenle aletlerin alt kısımlarından su almaya açık hale geldiğini belirledi.

Raporda yer alan en kritik bulgulardan biri ise dağıtım panolarında kaçak akım koruma anahtarının (RCD) bulunmaması oldu. EMO, belediye yetkililerinin kendi raporunda oyun makinelerine giden hattın toprak bağlantısının pano ucundan kesildiğinin bizzat kabul edildiğine dikkat çekti.

“Bu olay kamuoyunda her ne kadar ‘kaza’ olarak adlandırılsa da, net şekilde ihmaller ve eksik denetim sonucu gerçekleşmiştir” denilen raporda, park içindeki paralı elektrikli oyuncakların özel bir işletmeye ait olmasının, Bağcılar Belediyesi’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı vurgulandı.

EMO tarafından paylaşılan raporun tam metni şöyle:

24 kasım 2025 tarihinde İstanbul Bağcılar Belediyesi’ne ait Plevne Parkı’ndaki oyun alanında gerçekleşen ve 5 çocuğun akıma kapılarak yaralandığı olaya ilişkin Şube Yönetim Kurulumuzca görevlendirilen heyetin 24 ve 25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdikleri saha incelemeleri sonucunda yapılan değerlendirmelere ait rapordur.

Söz konusu olay kamuoyunda her ne kadar kaza olarak adlandırılsa da net bir biçimde ihmaller ve eksik denetim sonucu gerçekleşmiş ve şans eseri facianın sınırından dönülmüştür. Söz konusu alanda özel bir işletmenin bulunması ve paralı oyuncakların bu şirkete ait olması, Bağcılar Belediyesi`nin kendi sorumluluk ve denetim alanında gerçekleşen bu olaydaki sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Tespitler ve Bulgular

1- Parkta kurulumu yapılan çocuk oyun aletlerinin dış ortam şartlarına uygun üretilmediği, daha çok iç ortamlarda kullanıma uygun olduğu, bu nedenle yağmur gibi dış etkilerden kolay etkilenmiş ve cihaz içine su girerek elektrik kaçağına neden olduğu düşünülmektedir.

2- Kablolama, saha panoları, fiş-priz tesisatı gibi teçhizat da dış ortamda kullanıma uygun değildir. Panellerin üzerinde plastik deterjan bidonlarının çapraz kesilmesiyle oluşturulan gölgelik/koruma gözlemlenmiştir. Son derece iptidai olan bu yöntemin kısmen etkili olacağı kabul edilse de panoların su ve toz girişine karşı sahip olması gereken IP koruma sınıfı gereksinimlerini sağlama zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

3- Dış ortamda kullanılmasına kesinlikle izin verilmemesi gereken uzatma üçlü prizlerinin kullanıldığı görülmüştür.

4- Oyuncakların bulunduğu alana komşu olan basketbol sahasını çevreleyen tel örgüye asılı duran fiş-priz düzenleri de harici kullanıma uygun değildir. Bu düzenler de yine plastik bidonlardan bozma gölgeliklerle korunmaya çalışılmıştır.

5- Cihazların kablo girişlerinde kullanılan rakorlar yerlerinden çıkmış ve cihazlar alttaki kablo girişlerinden su almaya müsait hale gelmiştir.

6- Bütün bunlara karşın cihazları besleyen dağıtım panolarında artık akım koruma anahtarının (yaygın kullanılan deyimiyle kaçak akım koruma cihazlarının) olmadığı belediye yetkililerinin raporunda belirtilmiştir .Yine aynı raporda Oyun makinelerine giden hattın pano ucundan toprak bağlantısının kesildiği ifade edilmiştir.

ÖNERİ VE UYARILAR

Bu tespitlerin ışığında bu tür çocuk parklarındaki jetonlu oyun aletleri ve bu aletlerin bağlandığı tesislerde alınması gereken önlemlerle ilgili olarak:

1- Çocuk parklarındaki elektrikli oyun aletleri bulunduğu ortama uygun seçilmeli, iç ortamlara uygun olarak tasarlanmış oyun aletleri kesinlikle dış ortamda kullanılmamalıdır. Bu oyun aletlerinin CE uygunluk belgesi mutlaka sorgulanmalıdır . Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından sunulan CE uygunluk beyanı (deklerasyonu) ile yetinilmemeli, Bağımsız ve akredite bir laboratuvar tarafından gerçekleştirilmiş , CE uygunluğuna esas olan LVD( Zayıf Akım Yönergesi) ve EMC ( Elektromanyetik Uygunluk ) test raporlarının sorgulanması önemlidir.

2- Dış ortamlarda kullanılacak oyun aletlerinin elektrik aksamları su ve toz geçirmeyen uygun IP koruma sınıfında kutular içinde korunmalıdır.

3- Bu oyun aletlerine enerji taşıyan kablolar yine dış ortam şartlarına uygun dayanıklılık özelliğine sahip olmalı, kablolarda hiçbir fiziksel hasar olmamalı ve kablolar mekanik darbelere karşı korunmalıdır.

4- Kabloların cihaz bağlantı kutularına girişleri yine uygun sızdırmazlık özelliklerine sahip sertifikalı kablo rakorları ile yapılmalıdır.

5- İç ortamlar için tasarlanmış uzatma prizleri gibi cihazlarla bağlantı dış ortamlarda kesinlikle yapılmamalıdır.

6- Cihazların koruma topraklaması mutlaka uygun toprak hattına bağlanmalıdır.

7- Bu oyun aletlerini besleyen panolardaki sigortalar uygun şekilde boyutlandırılmalı ve her bir tüketim devresine mutlaka 30mA artık akım anahtarı (halk dilinde bilinen adıyla kaçak akım rölesi) tesis edilmelidir.

8- Tesisat tesis edilmeden önce mutlaka Elektrik Mühendisliği hizmeti alınmalı ve projelendirme yapılmalı, enerjilendirildikten sonra ise yılda bir kez mevzuata uygun olarak elektrik tesisat denetimleri ve periyodik kontroller yapılmalıdır.