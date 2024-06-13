Çocuk parkının yanında silahlı saldırı: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çocuk oyun parkının yanında silahla vurulan kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Konya’da çocuk oyun parkının yanında silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, oyun parkı önünde park halindeki bir otomobilin yanında duran İ.H.’ye iddiaya göre, yanına motosikletle yaklaşan bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple silahla ateş açıldı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan İ.H. kanlar içerisinde uzaklaşmaya çalışırken yaklaşık 40 metre ileride yere yığıldı. Olayın ihbar edilmesi üzere adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı İ.H., acil serviste yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi. Silahla yaralama olayının ardından motosikletle kaçarak adresten uzaklaşan kişinin C.Y. olduğu yönünde bilgi verilmesi üzerine polis ekipleri firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri silahla yaralama olayının yaşandığı adreste şerit çekip önlem alırken, olay yerinde bir adet boş kovan bulundu.



