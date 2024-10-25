Çocuk sağlığı uzmanı uyardı: İyot eksikliği, zeka potansiyelini tehdit ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bebekler ve 5 yaş altındaki çocuklar için günlük 90 mikrogram, 6-12 yaş arası çocuklar için 120 mikrogram, ergenler ve yetişkinler için 150 mikrogram, hamile ve emziren kadınlar için ise 250 mikrogram iyot alımı öneriliyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin Özbek, iyot eksikliğinin beyin gelişimini olumsuz etkileyerek çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimini tehdit ettiğini kaydetti.

Özbek, "İyot, vücutta tiroid hormonlarının sentezi için kritik bir elementtir. Yetersiz iyot alımı, beyin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratarak zeka geriliğine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Hamile kadınların iyot eksikliği konusunda daha hassas olması gerektiğini ifade eden Özbek, "Gebelik ve emzirme döneminde günlük olarak 100-150 mikrogram ek iyot alımı önerilmektedir. Bu dönemlerde iyot eksikliği riski artabilir, bu nedenle gerekli önlemler alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

FAZLA İYOT ALIMI TİROİD BEZİNİN AŞIRI ÇALIŞMASINA YOL AÇIYOR

İyot alımında dengenin korunmasının önemine değinen Özbek, fazla iyot alımının da tiroid bezinin aşırı çalışmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Özbek, Türkiye'de iyot eksikliğinin önlenmesi amacıyla 1994'ten bu yana sofralık tuzların iyotla zenginleştirildiğini ve iyotlu tuz kullanımının halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İyot eksikliğinin dünya genelinde önlenebilir zeka geriliği nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Özbek, şu açıklamalarda bulundu: