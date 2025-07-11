Çocuk Tarım Parkı’ndan hanelere

Sosyal belediyeciliğe her geçen gün yeni bir halka daha ekleyen Maltepe Belediyesi, şimdi de “Çocuk Tarım Parkı”ndaki ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması noktasında önemli bir projeye imza attı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen projede, “Çocuk Tarım Parkı”ndan toplanan biber, domates, salatalık gibi sebzeler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede, vatandaşlara bir nebze olsun katkı sunmak amacıyla üretilen projeyi yurttaşlar da memnuniyetle karşıladı.

Maltepe Belediyesi’nin yaz okulunda eğitim gören onlarca öğrenci, doğayla buluşmak ve tarım hakkında bilgi almak amacıyla “Çocuk Tarım Parkı”nı ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan çocuklar, etkinlik sonrasında hep birlikte saksılara sebze fidesi dikti.

Öğretmenleriyle birlikte parka ziyaret gelen çocukları, park yetkililer karşıladı. Önce tarım, tarım parkı, parktaki sebze ve meyvelerle aromatik bitkiler hakkında bilgi alan çocuklar sonra parkı gezmeye başladı. Gruplar halinde meyve ağaçlarını gezen ve meyvelerin yetişmesi hakkında bilgi alan çocuklar, sebzelerin olduğu alanda saksılara sebze fidesi dikti. Etkinliğin sonunda saksıya diktikleri fideleri yanlarında götüren çocuklar sebzenin yetişme aşamasını da bu şekilde görüp öğrenecek.