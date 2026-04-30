Çocuk terliğinde kurşun tespit edildi: Bakanlık toplatma kararı aldı

Ticaret Bakanlığı, çocuklar için üretilen bir terlik modelinde kimyasal risk tespit edilmesi üzerine ürünün piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı aldı.

Yapılan incelemede ürünün kurşun testinden geçemediği belirlendi.

Bakanlığın yayımladığı bildiriye göre, “De&Fa” markalı yazlık çocuk terliğinde yapılan denetimlerde kimyasal uygunsuzluk tespit edildi.

Ürünün, ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilen analizlerde “kurşun tayini” testinden kaldığı bildirildi.

Söz konusu ürünün De&Fa Terlik Ayakkabı Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretildiği, model/seri numarasının ise 25Yz De&Fa/2050015058938 olduğu açıklandı. Ürünün Türkiye menşeli olduğu ve çocuk ayakkabı grubunda yer aldığı belirtildi.

Tespit edilen risk nedeniyle ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verildi. Kararın 15 Nisan 2026 tarihinde alındığı bildirildi.