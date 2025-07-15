Çocuk ve cerrahi yine boş kaldı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. TUS 1. dönem yerleştirmelerinde olan tablo değişmedi. ÖSYM tarafından yayımlanan tabloya göre çocuk hastalıkları ve sağlığı, çocuk cerrahisi, genel cerrahi, acil tıp, kadın doğum, kalp ve damar cerrahisi ve aile hekimliği gibi bölümlerin kontenjanlarının yine dolmadığı görüldü.

Eğitim ve araştırma hastaneleri ile şehir hastanelerindeki çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, acil tıp, cerrahi gibi kontenjanların düşük puanlara karşın dolmaması dikkat çekti. Hekimler, özellikle iş yükü, nöbetlerin fazlalığı, ekonomik ve özlük haklarının yetersizliği, şiddet, malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) dava gibi durumların tercihleri etkilediğine dikkat çekerek “Bu durum önümüzdeki yıllarda kamu hastanelerinde çok ciddi sorunlara yol açacak” uyarısını bir kez daha yineledi.

DOĞU YİNE BOŞ

Öte yandan bölümler dışında bölgesel olarak da birçok kentte kontenjanlar boş kaldı. Örneğin Adıyaman’da 10 farklı bölüm için açılan 25 kontenjanın yalnızca 5’i doldu. Benzer durum 8 farklı bölüm için kontenjan açan Çorum’da da görüldü. 33 kişilik kontenjanın sadece 6 tanesi doldu. Rize’de 8 farklı bölüm için açılan 31 kişilik kontenjanın yalnızca 2 tanesi tercih edildi. Türk Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Dr. Murat Akın, “Üniversitelerde iş yükü çok fazla. Döner sermayeden dolayı da kimse üniversitede uzmanlık yapmak istemiyor. Eğitim araştırma hastaneleri ve üniversitelerdeki asistanların nöbet ve döner sermaye ücretlerinin farklı olması da bu tercihleri etkiliyor. Bir ev kirası kadar fark eden hastaneler var. Kamudaki bu sıkıntının bir diğer sebebi de çalışma şartları. Bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıllarda büyük şehirlerdeki üniversite hastanelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde doktor yığılması olacak ama Anadolu’da doktor bulunmayacak. Uzman hekim sayısı az olduğu için herkes bir şekilde büyük şehirlere gidecek ve Kırşehir’de, Yozgat’ta, Şanlıurfa’da cerrahi doktor bulunamayacak” dedi.

ÇOCUK SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ise son yıllarda Türkiye’de pediatri uzmanlığına yönelik ilginin alarm verici şekilde azaldığını vurgulayarak, “Aşırı iş yükü, yetersiz hukuki koruma, sağlıkta şiddet, düşük ücret politikaları ve mesleki itibarsızlaştırma gibi nedenler, genç hekimleri pediatri uzmanlığından uzaklaştırmaktadır. En çok çocuklar ve bizim insanlarımız zarar görecek. Pediatri dışında cerrahi başta olmak üzere birçok bölüm tercih edilmiyor. Pediatri açısından çok zor bir süreç. Çocuklarımızın sağlığının tehlikede olduğu çok açık bir veri. Çocuklarımıza bakacak hekim bulamayabiliriz. Bunun önleminin alınması gerekiyor” diye konuştu.