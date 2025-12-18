Çocuk yaşta evliliği' savunan Nureddin Yıldız'ın vakfı liselilere ders verecek

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çocuk yaşta evliliği savunan Nureddin Yıldız'ın başkanlığını yaptığı Sosyal Doku Vakfı'nın, İmam Hatipler'de ders vermesine izin verdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul yöneticilerine gönderdiği yazıda, öğretim programında yer almadığı gerekçesiyle okullarda yılbaşı ve Noel’e ilişkin etkinliklerin düzenlenmemesini istedi. Yazıda, okullarda yapılacak tüm çalışmaların milli, kültürel ve pedagojik değerlere uygun olması gerektiği vurgulandı.

4 DERS VERİLECEK

Buna karşın, Yıldız’ın başkanlığını yaptığı Sosyal Doku Vakfı tarafından düzenlenen ve “Bir Ömür Okulu” adı verilen evlilik programının, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İnegöl Temsilciliği’nin katkısıyla İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde başlatılacağı öğrenildi. Program kapsamında liselilere evlilik ve aile konulu dersler verileceği belirtildi.

Vakıf tarafından düzenlenen genç evlilik ve destek izlencesi olan "Bir Ömür Okulu"nun ilk ders halkası Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İnegöl Temsilciliği’nin de katkısıyla İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yarın başlatılacak ve 9 Ocak’a kadar sürecek.

İzlence kapsamında; “Evliliğin temeli: İman”, “Evlilikte erkek ve kadının rolleri”, “Ailede iletişim” ve “Evlilikte huzuru korumak” başlıklarıyla 4 ders verilecek.

Dersler lisenin konferans salonunda akşam saatlerinde verilecek.

Nureddin Yıldız, daha önce yaptığı açıklamalarda çocuk yaşta evlilikleri savunarak, "6 yaşındaki kız çocukları evlenebilir" demişti.