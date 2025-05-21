Çocuk yoksulluğu açlığa dönüşüyor

HABER MERKEZİ

OECD’nin son olarak yayınladığı “Hayat nasıl?” 2024 yılı raporuna göre ülkemizdeki her 5 çocuktan 1’i okula aç gidiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İstatistiklerle aile” raporuna göre ise hanelerin yüzde 21,2’si yoksul iken, geniş ailelerden oluşan hane halklarında yoksulluk oranı yüzde 26,9’a kadar yükseliyor. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu "Çocuk yoksulluğu çocuk açlığına dönüşüyor" diyerek yetkililere bu konuda adım atılması çağrısını yaptı.

ATO'dan yapılan açıklamada, her 3 hane halkından 1’inin kötü ve sağlıksız barınma koşullarında yaşadığı anımsatılarak, "Yüzde 31,3’ü kötü barınma (sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb.) koşullarında yaşamını sürdürmeye çalışıyor" denildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardımlarla ilgili 2025 yılı verilerine göre ise 14 milyon 148 bin 740 kişi sosyal yardımlardan yararlanarak ayakta kalabildiği kaydedilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

“'Sosyal ve Ekonomik Destek' kapsamında desteklenen çocuk sayısı 2014 yılında 60 bin 29 iken, aradan geçen 10 yılda, 2024 yılı sonu itibarıyla 170 bin 317’e yükseldi. Yoksulluğun ve maddi yoksunluğun en çok etkilediği kuşak kuşkusuz çocuklardır. TÜİK’in 'Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu 2024' verilerine göre 10 çocuktan 4’ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındadır. Yaklaşık her 10 aileden 1’i çocuklarına yeni giysiler alamazken, her 10 aileden 1’i, çocuklarının gün içinde taze meyve ve sebze tüketmesini sağlayamaz durumdadır. OECD’nin son olarak yayınladığı “Hayat Nasıl?” 2024 yılı raporuna göre ülkemizdeki 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 20’si yeterli parası olamadığı için haftada en az bir gün hiç yemek yiyememektedir. Her 5 çocuktan 1’i okula aç gitmektedir. Ankara Tabip Odası olarak her zaman belirttiğimiz üzere “çocuklar geleceğimizdir.”

Çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için gereken adımlar kamu otoritesi tarafından merkezi ve planlı olarak atılmalıdır. Bu doğrultuda çocuk yoksulluğunu ve çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak amacıyla koruyucu ve sosyal adaleti güçlendiren politikalar yürürlüğe konmalıdır. Okullarda ve tüm eğitim kurumlarında kalori değerleri hesaplanarak en az bir öğün sağlıklı ve ücretsiz yemek verilmelidir. Gelişme çağındaki bütün çocuklarımıza ücretsiz süt desteği sağlanmalıdır. Tüm çocuklar sağlık hizmetlerine eşit ve ücretsiz erişebilmelidir. Çocukların okula devamı desteklenmelidir."