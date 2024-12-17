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Çocuk yoksulluğu katlanıyor: Övünç tabloları!

Ekonomik krizle birlikte derinleşen yoksulluk en çok çocukları vuruyor. Aile Bakanı Göktaş’ın açıkladığı veriler, ailesinin yanında bakılamayan çocuk sayısının Aralık 2024 itibarıyla 170 bini aştığını ortaya koydu.

Güncel
  • 17.12.2024 05:00
  • Giriş: 17.12.2024 05:00
  • Güncelleme: 17.12.2024 05:00
Çocuk yoksulluğu katlanıyor: Övünç tabloları!
Fotoğraf: Depo Photos
Mustafa Bildircin
Mustafa Bildircin
mustafamertbildircin@birgun.net

AKP iktidarının ekonomi politikalarının yarattığı ekonomik kriz en çok çocukları vururken ailesinin yanında bakılamayanların sayısı gün geçtikçe katlanıyor. Önceki gün TBMM Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailesinin yanında bakılamayan çocuk sayısını paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmesinde bakanlığının bütçesini savunan ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Göktaş’ın paylaştığı veriler, ülkedeki derin yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisinin de arttığını gözler önüne serdi.

ÇARPICI SAYI

Bakan Göktaş, Türkiye’deki yoksulluğu ortaya koyan Sosyal ve Ekonomik Destek verileriyle övündü. Bakan Göktaş, “Bir çocuğa verilecek en değerli şey ailedir” ifadesiyle başlayan sözlerini, ailesi yanında bakılamayan çocukların çarpıcı sayısını ortaya koyan veriyi açıklayarak devam etti.

Bakan Göktaş, AKP iktidarlarında 20 bin 116 çocuğun evlat edinme hizmetinden faydalandırıldığını söyledi. Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocukların dahil edildiği Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinden yararlandırılan çocuk sayısı da Bakan Göktaş’ın konuşmasıyla ortaya konuldu. Göktaş, Aralık 2024 itibarıyla 170 bin 270 çocuğun SED kapsamında ailesinin yanında desteklendiğini kaydetti.

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KORKUTAN PLAN

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan çocukların sayısı yıllara göre şu şekilde:

• 2020: 129 bin 422

2021: 134 bin 657

2022: 157 bin 248

2023: 164 bin 995

2024: 170 bin 270

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024-2028 dönemine yönelik stratejik planı, ailesi tarafından bakılamayan çocukların sayısının katlanarak artmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. SED kapsamına alınması öngörülen çocukların sayısı yıllara göre şöyle sıralanıyor:

2025: 200 bin

2026: 210 bin

2027: 220 bin

2028: 230 bin

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