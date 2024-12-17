Çocuk yoksulluğu katlanıyor: Övünç tabloları!

AKP iktidarının ekonomi politikalarının yarattığı ekonomik kriz en çok çocukları vururken ailesinin yanında bakılamayanların sayısı gün geçtikçe katlanıyor. Önceki gün TBMM Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailesinin yanında bakılamayan çocuk sayısını paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmesinde bakanlığının bütçesini savunan ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Göktaş’ın paylaştığı veriler, ülkedeki derin yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisinin de arttığını gözler önüne serdi.

ÇARPICI SAYI

Bakan Göktaş, Türkiye’deki yoksulluğu ortaya koyan Sosyal ve Ekonomik Destek verileriyle övündü. Bakan Göktaş, “Bir çocuğa verilecek en değerli şey ailedir” ifadesiyle başlayan sözlerini, ailesi yanında bakılamayan çocukların çarpıcı sayısını ortaya koyan veriyi açıklayarak devam etti.

Bakan Göktaş, AKP iktidarlarında 20 bin 116 çocuğun evlat edinme hizmetinden faydalandırıldığını söyledi. Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocukların dahil edildiği Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinden yararlandırılan çocuk sayısı da Bakan Göktaş’ın konuşmasıyla ortaya konuldu. Göktaş, Aralık 2024 itibarıyla 170 bin 270 çocuğun SED kapsamında ailesinin yanında desteklendiğini kaydetti.

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KORKUTAN PLAN

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan çocukların sayısı yıllara göre şu şekilde:

• 2020: 129 bin 422

• 2021: 134 bin 657

• 2022: 157 bin 248

• 2023: 164 bin 995

• 2024: 170 bin 270

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024-2028 dönemine yönelik stratejik planı, ailesi tarafından bakılamayan çocukların sayısının katlanarak artmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. SED kapsamına alınması öngörülen çocukların sayısı yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2025: 200 bin

• 2026: 210 bin

• 2027: 220 bin

• 2028: 230 bin